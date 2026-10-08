11 funciones en esta recortadora de barba Braun que también sirve para el cuerpo: ¡rebajada un 20%!

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¿Eres de los que todavía se afeitan con cuchilla? Aunque lo lleves haciendo toda la vida, en realidad no es lo más práctico, rápido ni respetuoso con la piel. Y mucho menos sirve para cortarte el pelo y depilarte cualquier otra zona del cuerpo.

Por eso, tienes que hacer el cambio a la recortadora All-in-One Series 7 de Braun. Una de las más 'todoterreno' de su catálogo, con 11 accesorios que cubren distintas necesidades y batería de hasta 120 minutos, ideal para llevártela de viaje. ¿Lo mejor? Acaba de bajar de precio un 20% en las ofertas de Carrefour. ¡Corre a por ella antes de que sea demasiado tarde!

Así es esta recortadora de barba Braun

11 funciones en el mismo dispositivo para barba, cabello, nariz, orejas y cuerpo.

Hasta 120 minutos de autonomía con una batería de iones de litio.

14 ajustes de longitud para apurar o dejar la barba un poco más larga.

La puedes utilizar tanto en seco como en mojado.

Incluye 6 peines y 3 accesorios, un cepillo de limpieza y una funda de viaje.

Una sola afeitadora para barba, pelo y vello corporal

Recortadora All-in-One Series 7 Braun

La recortadora All-in-One Series 7 de Braun reúne las funciones de una afeitadora al uso, una depiladora más pequeña para orejas y nariz y una más grande para usar en cualquier zona del cuerpo. Así que por menos de 70€ tienes uno de los dispositivos más versátiles del mercado.

Incluye una cuchilla ProBlade que realiza cortes de precisión y un motor con tecnología AutoSense que se adapta a las características del vello. El cabezal PrecisionShave, por su parte, consigue un afeitado más apurado. Puedes elegir en todo momento entre 14 ajustes de longitud.

¿Para quién está recomendada?

Esta recortadora de Braun es para ti si todavía utilizas cuchillas o si tienes una afeitadora antigua que se atasca con el vello más denso. También si quieres que el mismo dispositivo sirva para cortarte el pelo en casa, afeitar la nariz, las orejas o cualquier otra zona del cuerpo.

¿Y si cambias mucho de estilo? En ese caso, agradecerás sus 14 ajustes de longitud para probar e incluso hacerte degradados en el pelo cuando estés más suelto. También se adapta muy bien a todas las necesidades, pues se puede utilizar tanto en seco como en mojado.

La All-in-One Series 7 de Braun, además de ser una de las más avanzadas del mercado, tiene un 20% de descuento en Carrefour y envío gratis a casa. ¡Un imprescindible en tu rutina de belleza!

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