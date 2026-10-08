La aspiradora sin cable que limpia hacia atrás y se vacía sola: ¡rebajada y con un 15% extra con este cupón!

Las aspiradoras han avanzado muchísimo en los últimos años. De los modelos de toda la vida han surgido muchas más opciones: sin cable, robot aspirador, aspiradoras de mano, robots aspiradores… Cada dispositivo tiene sus particularidades, pero uno de los más cómodos en casa es una aspiradora sin cable, aún mejor si tiene una base de autovaciado que facilite la limpieza.

Como la Shark PowerDetect, rebajada ahora 100€ en la tienda online de Shark y con un 15% de descuento adicional con el cupón ELESPAÑOL-CASA hasta el 31 de octubre. Incorpora sensores que detectan el tipo de superficie, la cantidad de suciedad o las zonas cercanas a los bordes y a las esquinas. ¡Imprescindible en casa!

Lo mejor de la aspiradora sin cable Shark

Se vacía y se carga sola cuando termina de limpiar gracias a la base de autovaciado y a la función de autocarga.

Hasta 70 minutos de autonomía con una batería extraíble.

Aumenta la potencia hasta un 75% cuando es necesario para suciedad difícil.

Tecnología DirectionDetect que aspira hacia delante y hacia atrás.

Incluye un minicepillo motorizado para pelos de mascotas, una boquilla estrecha de 20 cm y un cepillo multisuperficie.

Una aspiradora que se adapta al tipo de suciedad que tengas en casa

Shark PowerDetect SharkNinja

La Shark PowerDetect simplifica mucho el trabajo en casa. No llega a ser un robot aspirador, pero sí que facilita mucho la limpieza al analizar el tipo de superficie y ajustar la potencia para retirar mejor las manchas difíciles. La tecnología DirtDetect se encarga de esto último, mientras que el sistema DuoClean Detect combina dos cepillos giratorios aptos para distintas superficies.

Además, funciona perfectamente en ambos sentidos. Es decir, que puedes limpiar el suelo de casa hacia delante y hacia atrás con la misma precisión. Y la base se encarga del autovaciado para que no tengas que entrar en contacto con la suciedad de su depósito de 0,28 litros.

Preguntas frecuentes

¿Necesitas resolver alguna duda más antes de comprarla? Aquí van las preguntas frecuentes sobre esta aspiradora sin cable Shark.

¿Cuánto dura la batería de esta aspiradora sin cable?

Hasta 70 minutos de autonomía, con una batería extraíble incluida con la aspiradora.

¿La aspiradora Shark se vacía sola?

Sí. Uno de sus puntos fuertes es la base de autovaciado y autocarga. Solo tienes que colocar la aspiradora sobre ella después de limpiar y el sistema se encarga de vaciar el depósito y cargar la batería.

¿Sirve para pelo de mascota?

Así es. Viene con un minicepillo motorizado para pelos de mascotas, además de un cepillo multisuperficie y una boquilla estrecha.

¿Cómo conseguir esta aspiradora sin cable Shark rebajada?

La aspiradora ya tiene 100€ de descuento en la web de Shark, pero con el cupón ELESPAÑOL-CASA te puedes ahorrar un 15% adicional solo hasta el 31 de octubre.

Si la pides ahora en la web de Shark, te llegará gratis a casa en 2-4 días laborables. Y con el código de descuento ELESPAÑOL tienes un 10% de descuento adicional en toda la tienda online de Shark.

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