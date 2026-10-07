Las Samba no han dejado de estar de moda: las 'adidas Bambi' van a dominar el street style este otoño

Las adidas Samba no se van a ninguna parte. Aunque empecemos a llevar botas de agua o cowboy, incluso aunque adidas lance nuevos diseños para plantarle cara, a las Samba todavía les queda cuerda para rato. No solo porque sean un básico de nuestro armario, sino porque reúnen todos los ingredientes para seguir muy presentes en el street style.

Pero ojo, el diseño de toda la vida va a tener que convivir con la nueva edición de las adidas Samba OG con un estampado en tonos marrones, beige y detalles en rosa que muchas han bautizado como las 'adidas Bambi'. Vuelven con más personalidad que nunca y también con un 25% de descuento en la tienda online de adidas solo por tiempo limitado. ¿Las quieres?

Razones para seguir llevando las adidas Samba todas las temporadas

Confeccionadas con un empeine de piel premium con un acabado muy suave y resistente para el otoño y el invierno.

Hacen un guiño al fútbol con la lengüeta larga tan reconocible.

Mantiene la forma tradicional de las Samba con su horma clásica.

Estética retro con el trébol, el logo de adidas y la inscripción Samba.

Unas zapatillas adidas para combinar con todo tu armario

Adidas Samba OG Adidas

Las adidas Samba OG con el estampado de Bambi es todo lo que necesitas para esta temporada. Y que no te despiste su estampado, porque son un calzado de fondo de armario muy fácil de combinar. Una paleta de colores cálida que queda bien con los tonos que más se llevan esta temporada.

Mantiene la horma clásica de las adidas Samba, el cierre por cordones, los detalles que hacen que esta zapatilla sea tan reconocible y una lengüeta larga inspirada en las botas de fútbol clásicas.

Cómo combinar tus adidas Samba este otoño

Si eres una chica clásica y sueles vestir con tonos neutros, estas adidas Samba con estampado Bambi son precisamente la pieza que le falta a tu armario. En tus looks de diario, las puedes combinar con vaqueros rectos, jerséis y una chaqueta de cuero o gabardina corta. De hecho, los tonos pastel quedan muy bien con denim azul, marrón, beige o prendas en crema.

¿Y si quieres un outfit más potente en el que tus Samba sean protagonistas? Póntelas con una falda midi o corta, medias y cazadora de cuero o una sobrecamisa.

Pese a la inspiración deportiva de las adidas Samba o su estampado que nos recuerda a Bambi, se van a convertir en una de las piezas más versátiles de tu armario. ¡Ahora por menos de 100€!

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