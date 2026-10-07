Oferta Prime anticipada: Amazon hace un 2x1 en su altavoz inteligente más vendido (menos de 60€)

La Fiesta de Ofertas Prime está a la vuelta de la esquina, y Amazon ya está calentando con los primeros chollos anticipados. Acaban de rebajar un 58% el pack de dos altavoces inteligentes Echo Dot en su versión de última generación. Es uno de los dispositivos más vendidos del ecosistema de Amazon, sobre todo porque incorpora a Alexa en un formato muy compacto.

¿Quieres un secreto? El Echo Dot termina siempre entre los aparatos más vendidos en cualquier campaña de Amazon, así que aprovecha esta oferta para llevarte dos altavoces por menos de 30€ cada uno. Ideal para tener dos en casa o para compartir con quien quieras.

¿Por qué comprar el Echo Dot y no otro altavoz inteligente?

Sonido más potente en un formato compacto con mejora de audio con respecto a la generación anterior.

Asistente de voz Alexa que responde a cualquier petición, crea recordatorios, pone alarmas, lee las noticias o el tiempo.

Compatible con música y pódcast en streaming con servicios como Amazon Music, Audible, Apple Music o Spotify.

Control inteligente de tu hogar para regular bombillas, termostatos y aparatos compatibles.

Un pequeño Echo Dot muy útil en casa

Echo Dot Amazon

El pack de dos altavoces inteligentes Echo Dot que hemos fichado es en color antracita, aunque lo tienes en oferta también en azul marino y blanco. En todos los casos, corresponde con la versión de última generación de este bestseller de Amazon, un tamaño muy compacto que puedes colocar en la mesilla, en una estantería o en la encimera de la cocina.

Es muy práctico para hacerle cualquier pregunta o petición a Alexa, incluso para programar recordatorios o controlar con tu voz otros aparatos inteligentes que tengas en casa. Y no te preocupes por la privacidad, porque puedes desactivar los micrófonos cuando no estés utilizando tu Echo Dot.

¿Cuándo empieza la Fiesta de Ofertas Prime?

La Fiesta de Ofertas Prime se celebra los días 6 y 7 de octubre, con algunos de los descuentos más potentes de todo el año en miles de productos de primeras marcas. Eso sí, son ofertas exclusivas para clientes Prime, pero la suscripción compensa con creces por la cantidad de chollos que vas a encontrar durante esas 48 horas.

Y lo mejor es que los descuentos no se limitan solo a los días 6 y 7 de octubre. Amazon ha empezado a lanzar ya ofertas Prime anticipadas, también exclusivas para los clientes Prime y con precios igual de buenos que los que habrá la próxima semana. Y la prueba más evidente es este altavoz top ventas que baja de los 60€.

Por menos de 60€, tienes un pack con dos Echo Dot, los altavoces que no pueden faltar en ningún hogar moderno. Y a partir del 6 de octubre, ¡llegan muchas más ofertas Prime!

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