Cómo empezar una rutina con retinol: MiiN Cosmetics junta sus tres productos más vendidos en un pack rebajado

¿Quieres empezar a utilizar retinol? Es un activo derivado de la vitamina A y uno de los grandes reclamos de las rutinas de belleza antiedad, porque mejora líneas de expresión, la firmeza y la textura, así como otros signos de envejecimiento de la piel. Ahora bien, no conviene empezar a utilizarlo igual que cualquier otro cosmético, sino que lo ideal es acostumbrar la piel primero.

Los dermatólogos recomiendan utilizarlo primero una o dos noches a la semana e ir aumentando su uso gradualmente según tolerancia de la piel, hasta llegar a utilizarlo en noches alternas e incluso todos los días. Una buena manera de empezar es con el pack antiedad con retinol de MiiN Cosmetics, que reúne tres de sus productos más vendidos con un 35% de descuento.

3 productos incluidos en este pack antiedad con retinol

Blue Elixir Retinol Serum de Meisani: un sérum facial con retinol que mejora líneas de expresión, firmeza y textura de la piel. Niacinamide & Green Tea Eye Serum de Ondo Beauty 36.5 U: un sérum muy ligero para el contorno de ojos con niacinamida y té verde que hidrata y mejora el aspecto de esta zona. Retinol & Ginseng Youth Preserving Treatment de Ondo Beauty 36.5: tratamiento para rostro, cuello y escote con retinol y ginseng para mejorar la firmeza, elasticidad y aspecto de las manchas.

Una rutina más completa que también cuida el cuello, escote y contorno de ojos

pack antiedad con retinol de MiiN Cosmetics Miin Cosmetics

El pack antiedad con retinol de MiiN Cosmetics incluye tres productos para empezar a cuidar la piel y acostumbrarla poco a poco al uso del retinol. Por un lado, utiliza el sérum de Meisani entre 1 y 3 noches por semana y aumenta poco a poco la frecuencia si la piel lo tolera bien. Por el otro, el tratamiento de Ondo Beauty es un plus para dar firmeza también a la zona del cuello y del escote.

Y el sérum para el contorno de ojos, con niacinamida y té verde, despierta la mirada y suaviza las líneas de expresión en una de las zonas más delicadas del rostro. Eso sí, aunque utilices este pack con retinol por las noches, es muy importante que por la mañana utilices un buen protector solar. Aunque sea invierno o esté nublado.

Opiniones del pack antiedad con retinol rebajado en MiiN Cosmetics

Este pack tiene una puntuación de 4,8/5 estrellas en MiiN Cosmetics, y los usuarios que lo han probado destacan que es un kit muy completo para iniciarse en el uso del retinol.

"Un pack muy bien hecho. El sérum para ojos es un favorito, y el sérum facial está bien para iniciarse, aunque se queda corto para quien lleva usando retinol un tiempo".

"Es un producto que se absorbe bien. Usándolo varias semanas, la piel va mejorando de aspecto poco a poco".

"Es un kit muy completo, en su calidad-precio indiscutible. 100% recomendable para iniciarse en esta rutina".

Quienes lo han probado confirman que es una buena rutina para empezar con el retinol. Con el cupón descuento ELESPANOL10, puedes conseguir un 10% de descuento exclusivo en toda la tienda online de MiiN Cosmetics.

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