Amazon rebaja un 57% estos auriculares inalámbricos Soundcore con más de 50 horas de autonomía y traducción en tiempo real

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¿Necesitas renovar tus auriculares inalámbricos? Las versiones sin cable han ganado ya mucho terreno en el mercado, hasta el punto de que muchos móviles y tablets ya vienen sin entrada para auriculares. Así que la solución pasa por los auriculares inalámbricos, con una calidad de sonido mucho más potente, cancelación de ruido y modos de escucha personalizados.

Si te toca cambiar los tuyos, aún no has caído en la 'tentación' de los modelos sin cable o quieres hacer un regalo, aprovecha que Amazon acaba de rebajar un 57% los auriculares inalámbricos Soundcore P31i de Anker. Lo hacen a las puertas de la Fiesta de Ofertas Prime, que se celebra los días 6 y 7 de octubre.

Motivos para comprar los Soundcore P31i de Anker

Cancelación de ruido de hasta 52 dB que reduce buena parte del sonido ambiental.

Hasta 50 horas de autonomía con el estuche de carga y 12 horas de música con una sola carga (sin ANC).

Seis micrófonos con procesamiento mediante IA para que las llamadas tengan más claridad.

Traducción en tiempo real en más de 100 idiomas con funciones de IA.

Un sonido de calidad y autonomía suficiente para varios días

Soundcore P31i Amazon

Los auriculares inalámbricos Soundcore P31i de Anker son compatibles con LDAC y audio Hi-Res, por lo que la calidad del sonido conserva todos los detalles y los matices de las canciones. Y otro de sus puntos fuertes es la cancelación de ruido, que es adaptativa y te aísla del entorno según lo que pase a tu alrededor.

Con la función ANC activada, la autonomía de los auriculares Soundcore en oferta es de 8 horas por carga y 40 horas con el estuche. Y si lo necesitas, con una carga rápida de 10 minutos recuperas batería durante 3 horas y media más.

Cómo prepararte para la Fiesta de Ofertas Prime

La Fiesta de Ofertas Prime se celebra los días 6 y 7 de octubre, aunque Amazon lleva ya varios días lanzando ofertas anticipadas que sirven como 'aperitivo' de las 48 horas de ofertas que tendremos por delante. Para aprovecharlas, solo tienes que ser cliente Prime y eso te dará acceso a todos los descuentos en tecnología, hogar, moda, belleza, deportes…

Un truco: añade tus favoritos a una lista de deseos y así los tendrás todos a mano para comprobar sus descuentos durante la Fiesta de Ofertas Prime y comprar lo que te interese. Junto a la campaña de ofertas de primavera, esta es una de las promociones más 'agresivas' de Amazon.

Estos auriculares inalámbricos se cuelan entre los más vendidos de Amazon, tanto en el color azul de la imagen como en negro, blanco o rosa. ¡No pasan de 30€!

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