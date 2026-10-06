La documentación necesaria para dar de alta la luz en tu vivienda son los datos del titular del contrato, el CUPS y documentación técnica en algunos casos.

Los datos básicos del titular del contrato y del punto de suministro. Estos son los documentos que sí o sí vas a necesitar para dar de alta la luz en una vivienda, aunque hay otro tipo de documentación que cambia según si se trata de un inmueble de obra nueva, uno que ya ha tenido electricidad antes o una instalación muy antigua.

De todos los datos que necesitas, uno de los más importantes es el CUPS (Código Universal de Punto de Suministro). Es un código alfanumérico de 20 o 22 caracteres que identifica a ese punto de suministro —algo así como el DNI para ti— y que puedes encontrar en las facturas anteriores si la vivienda ha tenido suministro en el pasado.

¿Qué documentos necesitas para dar de alta la luz?

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La documentación que necesita tu compañía de luz para proceder al alta depende de las características del inmueble, si se trata de una reactivación del servicio, cambio de tarifa o si la vivienda no ha tenido electricidad en el pasado. Eso sí, hay información que necesitarás tener a mano, sea cual sea tu situación particular:

Documento del titular del contrato : el DNI, NIE, pasaporte o CIF en caso de empresas. Identifica a la persona física o jurídica titular del contrato de suministro.

: el DNI, NIE, pasaporte o CIF en caso de empresas. Identifica a la persona física o jurídica titular del contrato de suministro. Dirección completa del inmueble para localizar la vivienda o el local.

para localizar la vivienda o el local. CUPS : el código que identifica el punto de suministro. Si el inmueble ha tenido electricidad en el pasado, lo puedes encontrar en una factura anterior o preguntando directamente a la distribuidora.

: el código que identifica el punto de suministro. Si el inmueble ha tenido electricidad en el pasado, lo puedes encontrar en una factura anterior o preguntando directamente a la distribuidora. IBAN de la cuenta bancaria a la que irán domiciliadas las facturas.

a la que irán domiciliadas las facturas. Potencia contratada : es la cantidad de electricidad que necesitas en casa, según los dispositivos que quieras tener conectados al mismo tiempo. Asegúrate de que es compatible con tu instalación.

: es la cantidad de electricidad que necesitas en casa, según los dispositivos que quieras tener conectados al mismo tiempo. Asegúrate de que es compatible con tu instalación. Certificado de Instalación Eléctrica (CIE): es el boletín eléctrico que recoge las características de la instalación. Es necesario solo en algunos inmuebles y trámites.

Documentos extra según el tipo de vivienda

Ten en cuenta siempre que la documentación y los requisitos dependen del estado del inmueble y de la instalación eléctrica. La documentación no será la misma si reactivas un suministro que si quieres dar de alta la luz por primera vez en una vivienda de obra nueva. Por eso, los pasos a seguir y los documentos cambian ligeramente.

En el caso de las viviendas nuevas, te pueden pedir también la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad, que acredita que el inmueble reúne las condiciones necesarias para ser habitado. En el caso del CIE (o boletín eléctrico), lo emite un instalador autorizado, que acredita las características y condiciones de la instalación, y es necesario en situaciones particulares.

¿Hay más requisitos? Sí, aunque son muy concretos y dependen de casos más particulares: si haces una reforma de la instalación, aumentas la potencia, en instalaciones muy antiguas, si no coincide algún dato de la documentación que has presentado… En estos casos, la distribuidora —es la que gestiona la red eléctrica en una zona, diferente de la comercializadora— normalmente realiza comprobaciones técnicas antes de dar de alta la luz.

¿Qué revisar antes de solicitar el alta de la luz?

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Con todos los documentos anteriores, puedes solicitar el alta y consultar el procedimiento a seguir en Iberdrola, que te echa una mano durante el proceso para hacerlo mucho más sencillo. Esto es lo que tienes que revisar antes de enviar tu solicitud:

Dato o documento Revisa que… Identificación Los datos del titular sean correctos Dirección Identifique exactamente el punto de suministro CUPS Corresponda al inmueble IBAN La cuenta facilita admita domiciliación Potencia Sea adecuada y compatible con la instalación Certificado eléctrico Esté disponible, cuando sea necesario

¿Y si la vivienda no tiene CUPs o falta algún documento?

Si la vivienda ha tenido electricidad en el pasado, tiene que tener CUPS. Lo puedes encontrar en una factura anterior, preguntando al último propietario o consultando directamente con la distribuidora de tu zona. Eso sí, confirma que el código es correcto y corresponde con ese punto de suministro, porque si no, puedes tener problemas durante el alta.

También es posible que no tengas CUPS porque se trate de una vivienda nueva. En ese caso, tendrás que entregar la documentación de la vivienda nueva y el CIE, solicitar una nueva acometida y el alta del suministro. Una vez aprobada, la distribuidora asignará un CUPS a ese punto.

Y si durante el proceso falta documentación o hay datos incorrectos, la comercializadora te lo hará saber y tendrás que resolverlo para continuar con el alta.

Reúne la documentación y solicita el alta de la luz con Iberdrola

Iberdrola te ayuda a dar de alta la luz en tu hogar y, además, te echan una mano para elegir la tarifa que mejor se adapte al tipo de vivienda, a tu consumo y a tus hábitos. ¡Facilísimo!