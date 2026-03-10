Cashback con La Cuponera: tu guía paso a paso para duplicar tu ahorro en el ticket de la compra

El cashback es el sistema para recibir un reembolso por tus compras y ahorrar dinero en el supermercado sin cambiar de hábitos. ¡Hasta 200€ al año!

¿Conoces La Cuponera? Es una app de cashback que te devuelve parte del dinero que has gastado en la cesta de la compra y que ya cuenta con más de 2 millones de usuarios registrados. En la aplicación encontrarás ofertas, descuentos y promociones en primeras marcas (Oral-B, Evax, Ariel, Fairy, Lenor), que puedes aprovechar comprando los productos de la promo en tu supermercado de siempre.

Después, solo tienes que subir tus tickets de la compra para conseguir reembolsos en la app y La Cuponera te devuelve parte del dinero que has gastado en el súper. La ventaja más importante frente a otras apps de descuentos en España es que no necesitas irte a otro supermercado, cambiar tus hábitos ni perder la calidad que te dan las primeras marcas. Si quieres saber cómo funciona La Cuponera, esta es tu guía paso a paso para conseguir cashback en tu cesta de la compra. ¡Toma nota!

Paso 1: descarga la app de La Cuponera y crea tu cuenta

app de la cuponera3

Puedes utilizar La Cuponera a través de la web o descargar la app La Cuponera para Android o iOS. El proceso es bastante sencillo y completamente gratuito.

Durante el registro, puedes crear una cuenta o iniciar sesión si ya tienes una. Una vez dentro, tendrás acceso al catálogo de promociones activas y ya podrás empezar a acumular saldo en cada visita al supermercado.

Paso 2: consulta las ofertas y cupones con cashback

app de la cuponeratres

Las primeras veces seguramente lo tengas que pensar, pero después lo convertirás en un hábito y te saldrá solo. Antes de ir al supermercado, entra en la app de La Cuponera, accede al apartado de 'Ofertas' y consulta todas las que están disponibles. La mayoría se renuevan cada poco tiempo.

Encontrarás descuentos de hasta el 50%, productos gratis, ahorro de hasta 10€ o segunda unidad a mitad de precio, entre otras promociones exclusivas. Lo mejor de todo es que los cupones con cashback y las ofertas aplican a primeras marcas, como Oral-B, Lenor, Evax, Ariel, Fairy, Ausonia, Gillette o Pantene, entre muchas más.

Lo único que tienes que hacer es seleccionar la promoción antes de ir al supermercado y revisar bien las condiciones de cada oferta (formato del producto, fechas de validez o si necesitas cumplir algún requisito concreto).

Paso 3: ahorra dinero en tu supermercado de siempre

app de la cuponera

Para ahorrar dinero en el supermercado, puedes acudir al que tengas más cerca de casa o al que estés acostumbrado, porque los descuentos de La Cuponera son válidos en establecimientos físicos y online.

Compra los productos sujetos a las promociones que hayas activado y sigue haciendo la compra como normalmente haces. Asegúrate de que el formato exacto de los productos coincide con la promo que hayas seleccionado y guarda el ticket.

Paso 4: subir tickets para reembolsos desde el móvil

mujer usando la cuponera

El siguiente paso es subir los tickets para reembolsos. Es decir, hazle una foto al ticket de compra, y asegúrate de que tenga buena calidad, que se vea claramente la fecha, los productos y el importe total. No importa que en el ticket haya otros artículos que no estén sujetos a ninguna promoción, ni tampoco que haya más de una oferta.

La Cuponera revisará el ticket en un plazo de unas 72 horas para confirmar que cumple con las condiciones de la oferta. Una vez aprobado, recibirás el cashback (reembolso) correspondiente en la app en forma de saldo.

Paso 5: acumula dinero y solicita un reembolso por Bizum o transferencia

app de la cuponerados

En esta apps de descuentos en España, recibes el reembolso en forma de cashback. El dinero que recuperas de tus compras en el supermercado vuelve a ti primero en forma de saldo en la app de La Cuponera, y cuando alcances los 10€ podrás solicitar un reembolso a tu cuenta por Bizum o transferencia bancaria.

Solicitar el reembolso es 100% gratuito. Si usas la app de forma habitual y acumulas varias promociones, podrás ahorrar hasta 200€* al año en la cesta de la compra.

Consejos para ahorrar dinero en el supermercado

El ahorro máximo que puedes conseguir con La Cuponera dependerá del uso que le des a la aplicación y de si eres capaz de integrarla en tu rutina. Estos son nuestros consejos para ahorrar dinero en el supermercado:

Revisa todas las promociones antes de hacer la compra.

Combina varias ofertas en un mismo ticket siempre que sea posible.

Sube el ticket con buena calidad.

Lee siempre las condiciones concretas de cada promoción.

Hay muchas apps de descuentos en España, pero La Cuponera es la que te permite recuperar parte del dinero de tus compras sin cambiar de hábitos y sin necesidad de irte a otro súper. Compras tus productos favoritos en primeras marcas, subes el ticket a la app y empiezas a ahorrar dinero en el supermercado sin darte cuenta. ¡Descárgala ya!

*consulta bases y condiciones en lacuponera.es