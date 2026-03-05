Ni secador ni plancha: este dispositivo 2 en 1 de Cecotec lo hace todo bien (y tiene descuentazo)
Cecotec tiene la plancha de pelo 2 en 1 que todo el mundo quiere, y ahora baja de precio a menos de 80€ solo por tiempo limitado.
Las mejores planchas de pelo para alisar sin dañar en 2026: ¿cuál comprar?
El primer paso de la rutina de haircare después de la ducha suele ser utilizar el secador de pelo y, después, la plancha, el rizador o cualquier otro dispositivo parecido para peinarlo. Lo que significa el doble de tiempo y el doble de exposición al calor. Por eso, los dispositivos 2 en 1 están ganando tanto terreno, como la plancha de pelo y secador Cecotec AirLisse 2in1 Force Dry, que reúne las dos funciones en una y ahora MediaMarkt la acaba de rebajar un 69%. ¡Brutal!
Las mejores características de esta plancha de pelo
- El motor Brushless de 112.000 rpm genera un flujo de aire constante y potente para reducir el tempo de peinado.
- 1000 W de potencia con un flujo de aire de 19,7 litros por segundo.
- 4 temperaturas + 2 velocidades que se adaptan bien a cualquier necesidad.
- Placas revestidas de cerámica que se deslizan fácilmente por cada mechón para mantener la fibra más suave y brillante.
Secaa, alisa y te deja la melena más brillante que hayas tenido jamás
Es la tecnología de la que todo el mundo habla. La plancha de pelo y secador Cecotec AirLisse 2in1 Force Dry se diferencia de otras planchas parecidas porque se puede usar sobre el cabello húmedo, así que reduce la rutina a un único paso. El cabezal concentrador que incluye dirige el aire para secar el pelo y, al mismo tiempo, las placas calefactoras ayudan a secar la cutícula.
El resultado es una melena lisa con un acabado mucho más natural, con movimiento y que en absoluto queda apelmazado. Además, incluye también un golpe de aire frío que fija el peinado y aporta un extra de brillo. Conseguirás en casa el mismo resultado que en la peluquería, y además la tecnología de esta plancha 2 en 1 de Cecotec hace que el pelo aguante mucho mejor la humedad ambiental.
Opiniones reales de la Cecotec AirLisse 2in1 ForceDry
Esta plancha de pelo Cecotec 2 en 1 tiene 4,6 estrellas de valoración positiva en Amazon, y esto es lo que dice quien ya la tiene en casa:
- "Me encanta, es un producto muy intuitivo. El resultado que deja es muy natural. Justo lo que buscaba".
- "Alisa mientras seca sin encrespar el pelo. Un acierto".
- "Las placas cerámicas deslizan suavemente y dejan el cabello más liso y brillante, con menos encrespamiento que usando solo secador o plancha tradicional".
¿La quieres? Ha pasado de costar casi 260€ a menos de 80€ en MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¡Corre a por ella antes de que vuelva a su precio original!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.