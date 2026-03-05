Ni secador ni plancha: este dispositivo 2 en 1 de Cecotec lo hace todo bien (y tiene descuentazo)

El primer paso de la rutina de haircare después de la ducha suele ser utilizar el secador de pelo y, después, la plancha, el rizador o cualquier otro dispositivo parecido para peinarlo. Lo que significa el doble de tiempo y el doble de exposición al calor. Por eso, los dispositivos 2 en 1 están ganando tanto terreno, como la plancha de pelo y secador Cecotec AirLisse 2in1 Force Dry, que reúne las dos funciones en una y ahora MediaMarkt la acaba de rebajar un 69%. ¡Brutal!

Las mejores características de esta plancha de pelo

El motor Brushless de 112.000 rpm genera un flujo de aire constante y potente para reducir el tempo de peinado.

1000 W de potencia con un flujo de aire de 19,7 litros por segundo.

4 temperaturas + 2 velocidades que se adaptan bien a cualquier necesidad.

Placas revestidas de cerámica que se deslizan fácilmente por cada mechón para mantener la fibra más suave y brillante.

Secaa, alisa y te deja la melena más brillante que hayas tenido jamás

plancha de pelo y secador Cecotec AirLisse 2in1 Force

Es la tecnología de la que todo el mundo habla. La plancha de pelo y secador Cecotec AirLisse 2in1 Force Dry se diferencia de otras planchas parecidas porque se puede usar sobre el cabello húmedo, así que reduce la rutina a un único paso. El cabezal concentrador que incluye dirige el aire para secar el pelo y, al mismo tiempo, las placas calefactoras ayudan a secar la cutícula.

El resultado es una melena lisa con un acabado mucho más natural, con movimiento y que en absoluto queda apelmazado. Además, incluye también un golpe de aire frío que fija el peinado y aporta un extra de brillo. Conseguirás en casa el mismo resultado que en la peluquería, y además la tecnología de esta plancha 2 en 1 de Cecotec hace que el pelo aguante mucho mejor la humedad ambiental.

Opiniones reales de la Cecotec AirLisse 2in1 ForceDry

Esta plancha de pelo Cecotec 2 en 1 tiene 4,6 estrellas de valoración positiva en Amazon, y esto es lo que dice quien ya la tiene en casa:

"Me encanta, es un producto muy intuitivo. El resultado que deja es muy natural. Justo lo que buscaba".

"Alisa mientras seca sin encrespar el pelo. Un acierto".

"Las placas cerámicas deslizan suavemente y dejan el cabello más liso y brillante, con menos encrespamiento que usando solo secador o plancha tradicional".

¿La quieres? Ha pasado de costar casi 260€ a menos de 80€ en MediaMarkt solo por tiempo limitado. ¡Corre a por ella antes de que vuelva a su precio original!

