Coloca un espejo frente a una ventana o un pasillo y alucinarás con el efecto visual

Los espejos tienen el poder de cambiar por completo la percepción de un espacio sin necesidad de hacer reformas, mover muebles y, por supuesto, sin grandes inversiones. Solo necesitas colocarlo en el lugar adecuado para que la luz rebote y una habitación gane profundidad. Es uno de los trucos a los que más recurren los diseñadores de interiores.

Por ejemplo, prueba a colocar un espejo frente a una ventana. La luz natural se multiplica y el espacio se vuelve el doble de luminoso. En un pasillo estrecho, crea una ilusión óptica que amplía visualmente el recorrido y evita la sensación de 'túnel'. Y para eso, hemos fichado en Ikea el espejo GRANVÅG, con el tamaño perfecto para colocarlo en la pared de cualquier habitación y ahora con un precio que no pasa de 30€ en outlet.

Puntos a favor de este espejo rebajado en el outlet de Ikea

Tamaño de 50 x 110 cm que potencia el efecto de amplitud sin llegar a ser demasiado grande.

Estructura con soporte inferior para colgar accesorios.

Película de seguridad integrada que reduce arañazos y riesgo de roturas.

Instalación flexible en la pared con un sistema de fijación sencillo.

Un diseño funcional que ilumina y aumenta la sensación de orden

espejo GRANVÅG Ikea

Alucinarías si descubrieras todos los trucos que utilizan los profesionales para que una casa parezca mucho más grande, más ordenada o más luminosa. En este caso, el espejo GRANVÅG tiene una superficie bastante amplia para reflejar la luz y mejorar la percepción de una estancia.

Además, el tamaño de 50 x 110 cm funciona igual de bien en vertical junto a una puerta que en un dormitorio como espejo de cuerpo entero. Incluso en el recibidor. Tiene también una estructura metálica en color verde que hace el espejo más resistente y al mismo tiempo le da un toque original a tu casa. Sin destacar ni romper la estética.

Trucos de interioristas para agrandar un espacio con espejos

El primer consejo es que coloques el espejo frente a una fuente de luz natural. Frente a una ventana, multiplica la claridad y hace que la habitación parezca mucho más grande y abierta. Viene muy bien, sobre todo, para espacios oscuros o con pocas fuentes de luz.

También funciona muy bien en pasillos estrechos, porque al reflejar la pared opuesta, genera profundidad visual y rompe con ese aspecto lineal de los pasillos. Es un recurso típico, sobre todo en viviendas pequeñas.

Y otro truco es usar un espejo para reflejar un punto atractivo de la habitación, como una planta, una lámpara o un cuadro. Así, amplías el espacio y refuerzas la estética si tienes la sensación de que la habitación está un poco sosa, pero eres fiel defensor del 'menos es más'. Y si ya lo combinas con colores claros en paredes y textiles, ¡trucazo!

¿Conocías estos secretos? Por menos de 30€, tienes el espejo perfecto en Ikea. Y si le añades un poco de creatividad, conseguirás un efecto visual en casa increíble e incluso ganarle metros a una habitación pequeña. ¡Nos encanta!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.