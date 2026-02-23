El mejor ratón Logitech para jugadores competitivos cuesta un 50% menos en PcComponentes

Precisión extrema para dominar cada partida, 11 botones programables, hasta 25.600 DPI con sensor HERO de alto rendimiento... ¿necesitas un ratón que te ofrezca esto y mucho más? Entonces sigue leyendo, porque te vamos a contar todo lo que hace especial a este pequeño aparato electrónico de Logitech para que entiendas por qué es uno de los top ventas de la marca y por qué deberías valorar llevártelo a casa si necesitas renovar tu ratón.

Características especiales del ratón gaming Logitech G502 Hero

11 botones programables

Peso ajustable

Iluminación RGB personalizable LIGHTSYNC

Rueda con doble modo

Hasta 25.000 dpi, sin suavizado, aceleración ni filtros

50% de descuento en PcComponentes

Así es el ratón gaming Logitech G502 Hero

ratón gaming Logitech G502

Que tenga 4,7 estrellas sobre 5 después de recibir la valoración de miles de personas no es casualidad: el Logitech G502 HERO uno de los mejores ratones gaming del mercado. Incorpora el sensor HERO 25K, capaz de alcanzar hasta 25.600 DPI con precisión extrema, sin suavizado ni aceleración, ofreciendo un seguimiento impecable en cualquier tipo de juego. Cuenta con 11 botones programables, totalmente configurables mediante software, para adaptar macros y accesos directos a tu estilo de juego. Además, su rueda con doble modo permite alternar entre desplazamiento preciso o muy rápido.

Por otro lado, la tecnología RGB LIGHTSYNC ofrece iluminación personalizable con hasta 16,8 millones de colores, sincronizable con otros dispositivos Logitech G para una experiencia de juego integrada y envolvente. Asimismo, incluye un sistema de pesas ajustables que permite personalizar el equilibrio y la sensación del ratón según tus preferencias.

¿Qué dicen otros compradores?

Que es uno de los ratones más icónicos del mercado no lo decimos nosotros, así que vamos a dejarte algunas opiniones reales de otros compradores para que te asegures de que comprar este ratón gaming Logitech es todo un acierto:

"No está mal de precio, buen rango de personalización, diseño bonito y bastante cómodo para manos con dedos largos"

"Pros: Ergonomía, precio, funcionamiento y calidad"

"Es tremendamente brutal, va genial, las configuraciones y personalizaciones para los juego es tremenda, te facilita mucho en los juegos. Es 100% recomendable, lo estoy disfrutando mucho y aun no he podido utilizar ni 50% de sus capacidades!!"

