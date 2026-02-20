Este es el truco de los expertos energéticos para reducir el consumo en la factura de la luz

Los enchufes inteligentes están presentes ya en muchos hogares, ¿todavía no tienes uno? Son uno de los básicos si hablamos de domótica, porque permiten controlar cualquier aparato electrónico desde el móvil para hacernos la vida más fácil y de paso ahorrar en la factura de la luz.

Además de apagar o encender aparatos desde tu smartphone, con un enchufe inteligente podrás programar horarios, monitorizar el consumo de energía y hasta recibir alertas si hay algún problema. Si quieres tener un hogar mucho más eficiente y controlar el consumo energético, MediaMarkt acaba de rebajar el enchufe inteligente TP-Link Tapo P110 Mini a menos de 11€. Merece mucho la pena.

Beneficios de tener un enchufe inteligente en casa

Puedes controlar todos los dispositivos conectados desde un móvil iOS o Android.

Funciona incluso cuando se corta la señal Wi-Fi.

Compatible con asistentes de voz, como Alexa y Google.

Monitoriza el consumo eléctrico en tiempo real.

Tamaño mini que no bloquea ninguna toma y se adapta a cualquier rincón.

El control inteligente que necesitas en casa

enchufe inteligente TP-Link Tapo P110

El enchufe inteligente TP-Link Tapo P110 Mini puede hacer más funciones de las que a priori crees, y por eso son los dispositivos que recomiendan los expertos en consumo energético. Desde la app Tapo podrás crear horarios personalizados para tus aparatos, temporizadores y hasta grupos de enchufes para controlar varios aparatos al mismo tiempo.

Por ejemplo, programar que las luces del salón se apaguen automáticamente a medianoche o que el cargador del móvil se desconecte después de dos horas de uso para evitar gastos innecesarios. Además, está diseñado con todas las medidas de seguridad para reducir el riesgo de descargas y accidentes.

Los trucos para ahorrar con un enchufe inteligente

Con un enchufe inteligente es posible ahorrar unos 25€ al mes en la factura de la luz, según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El potencial de ahorro está en la posibilidad de programar horarios según tu rutina y evitar así que dejes dispositivos conectados que consumen energía innecesariamente. Es decir, el famoso consumo 'stand-by'.

Y también tiene otro uso. Estos dispositivos incorporan un Modo Ausente que simula que hay alguien en casa para disuadir a los ladrones. Te ahorran energía, dinero y muchas preocupaciones, así que merece mucho la pena por menos de 11€.

Una pequeña inversión se puede traducir en un ahorro importante a largo plazo, así que los 11€ que cuesta los vas a amortizar en muy poco tiempo. ¿A qué esperas?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.