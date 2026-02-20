Ikea tiene el estor que le da un aire fresco a los dormitorios juveniles por menos de 20€

Los dormitorios juveniles son espacios en los que encajan cientos de tendencias de decoración diferentes, aunque a veces sean más complicados de decorar. Los adolescentes y jóvenes quieren alejarse de los diseños más infantiles, pero tampoco se sienten cómodos con diseños más sobrios y 'adultos'. El truco está en jugar con los muebles, con el color de las paredes e introducir un buen estor.

¿Y por qué son una mejor opción frente a las cortinas de toda la vida? Porque ocupan menos espacio, son más fáciles de limpiar y permiten adaptar mucho mejor la entrada de luz. En este caso, hemos fichado el estor opaco FRIDANS en el outlet de Ikea disponible en varios colores y rebajado a menos de 20€.

Lo que más nos gusta de este estor de Ikea

Tejido opaco que bloquea la entrada de luz y los reflejos en pantallas.

Estampado en blanco y amarillo que le da un toque de personalidad sin recargar la habitación.

Posibilidad de cortar el estor al ancho deseado para ventanas de cualquier tamaño.

Montaje sencillo dentro o fuera del hueco de la ventana, incluso en el techo.

Así es el estor rebajado que triunfa en dormitorios juveniles

estor opaco

El estor opaco FRIDANS es una de las mejores compras que puedes hacer para un dormitorio juvenil o para cualquier otro espacio, si te encaja. El tejido opaco garantiza una privacidad total y además ayuda a regular la temperatura mucho mejor que unas cortinas, tanto en invierno como en verano.

La combinación de rayas blancas y amarillas ilumina los espacios y aporta un tono fresco. Eso sí, si lo prefieres, está disponible en el outlet de Ikea en otros tonos, con las mismas medidas.

¿Es mejor un estor o unas cortinas?

Si no colocas un estor, la otra opción son unas cortinas de toda la vida. Los dos sistemas lógicamente tienen sus ventajas, pero estas son las más evidentes de un estor:

Son prácticos y más fáciles de limpiar.

Ocupan poco espacio para regular la luz.

Se adaptan a cualquier tamaño de ventana porque se pueden cortar.

Evitan reflejos y ayudan a tener un ambiente ordenado y moderno.

Si estás buscando el estor perfecto para un dormitorio juvenil o cualquier otro espacio, este rebajado en el outlet de Ikea es una de las mejores compras que puedes hacer. ¡Y a un precio que no te esperas!

