5 razones por las que los expertos recomiendan tener un purificador de aire en casa

El purificador de aire ha pasado de ser bastante desconocido a un pequeño electrodoméstico presente cada vez en más hogares. Los expertos en salud ambiental y calidad del aire llevan mucho tiempo advirtiéndonos de que el aire interior puede estar más contaminado que el exterior, aunque ventiles en casa a diario.

El polvo fino se acumula en cualquier rincón, igual que los ácaros, restos de contaminación, malos olores o partículas que proceden de los productos de limpieza. Así que el purificador de aire es el dispositivo que se encarga de filtrar el aire 24/7 sin que nos demos cuenta. Si vives con niños, mascotas, personas alérgicas o si pasas mucho tiempo en interiores, sobre todo en invierno, el purificador de aire Cecotec TotalPure 1600 Style Pro es justo lo que necesitas en casa. ¡Ahora lo tienes rebajado a menos de 100€!

5 razones por las que necesitas un purificador de aire en casa

Reduce partículas nocivas invisibles que respiramos a diario. Mejora la sensación de aire limpio y fresco en estancias cerradas. Muy útil en hogares con alergias o problemas respiratorios. Puedes conocer la calidad del aire en tiempo real y mejorarla. No interfiere en el descanso ni en la rutina.

El purificador de aire Cecotec para respirar mejor en casa

purificador aire Cecotec

Uno de los principales motivos para tener el purificador de aire Cecotec TotalPure 1600 Style Pro en casa es que funciona en segundo plano sin que tengas que hacer nada. Gracias a sus 4 etapas de filtrado, el aire pasa por distintas fases para retener partículas, olores y contaminantes que se cuelan en casa.

Lo hace con una potencia de 45 W y con consumo contenido, así que puedes tener encendido este purificador de aire durante buena parte del día, que no se va a disparar la factura de la luz. Además, cubre estancias de hasta 40 m³, suficiente para un salón, un dormitorio o una zona de trabajo.

Preguntas frecuentes

¿Dudas todavía sobre el funcionamiento de un purificador de aire? Respondemos a todas tus preguntas para ayudarte a mejorar la calidad del aire que respiras en casa.

¿Un purificador de aire sustituye a ventilar?

No. Tienes que ventilar a diario, solo que el purificador se encarga de mantener el aire limpio entre ventilaciones, sobre todo en zonas con mucha contaminación exterior.

¿Consume mucha electricidad si lo tengo encendido varias horas?

No, porque está diseñado para ser eficiente. Tiene 45 W de potencia, así que el consumo es moderado y perfectamente asumible.

¿En qué estancias voy a notar más la diferencia?

En dormitorios, salones y despachos, porque es donde solemos pasar más tiempo y donde a veces tenemos la sensación de un ambiente muy cargado.

¿Sirve para personas con alergias?

No sustituye a un tratamiento médico, pero sí que reduce las partículas presentes en el aire, que suelen agravar los síntomas.

Este purificador de aire Cecotec es comodísimo si vives con niños, mascotas, tenéis alguna sensibilidad, problema respiratorio o simplemente queréis mejorar la calidad del aire. Además, ¡cuesta menos de 100€ en MediaMarkt! Aprovecha la oferta.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.