No es un termo Stanley, pero tiene la misma capacidad, mantiene las bebidas frías más tiempo y cuesta la mitad

Los termos Stanley están por todas partes, y seguro que los has visto en redes sociales, gimnasios, oficinas… De repente, todo el mundo parece tener uno de esos vasos térmicos grandes con asa y pajita. Pero como casi todo lo que se hace viral, el problema es que no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que cuesta.

Así que lo lógico es buscar alternativas low-cost al termo Stanley con buenas prestaciones y que incluso superan al modelo original. Por ejemplo, el termo de 1200 ml de Contigo, que roza una valoración de 5 estrellas en Amazon y está rebajado a menos de 20€. Y no tiene nada que envidiar al original.

Aspectos a favor de este termo Contigo

Mantiene las bebidas frías hasta 29 horas.

Gran capacidad de 1,2 litros.

Diseño cómodo con asa y pajita.

Tamaño compatible con la mayoría de portavasos del coche.

Mantente hidratado estés donde estés con este termo en oferta

termo 1200 ml de Contigo

El termo de 1200 ml de Contigo no tiene nada que envidiar, porque comparten la misma capacidad y además está disponible en muchísimos colores (gris, rosa, azul, verde, rojo, blanco…). La capacidad de 1,2 litros es suficiente para llevar agua, café o cualquier bebida isotónica sin tener que rellenarlo cada pocas horas.

Es muy práctico sobre todo para llevártelo al trabajo, de viaje o mientras entrenas. Además, tiene un aislamiento al vacío de doble pared que mantiene las bebidas frías durante 29 horas. Y con un cómodo sistema con asa, tapa y pajita incluida.

¿Merece la pena este termo en oferta en Amazon?

Si lo comparas con un termo Stanley de 1,2 litros, la diferencia más evidente está en el precio. El modelo original ronda los 50€, pero este lo puedes encontrar por menos de 20€ gracias al descuento que tiene en Amazon. Y aunque no tuviera oferta, también es bastante más barato.

En cuanto a capacidad y diseño, los dos cumplen una función muy parecida. Los dos tienen la misma capacidad, el exterior es casi idéntico y el termo de Contigo, además, mantiene las bebidas frías durante 29 horas, frente a las 11 horas de la Stanley. Así que sí, merece la pena si no te interesan tanto las marcas, necesitas un termo que cumpla su función y que sea barato.

Si te convence la oferta y necesitas un termo barato para beber agua o bebidas frías, este de Contigo es perfecto y no pasa de los 20€. ¡Aprovecha la oferta!

