Así es la freidora de aire moderna que puedes usar como horno, grill y plancha: ¡rebajada a menos de 60€ por poco tiempo!

Deja de pensar en la freidora de aire como un capricho o un electrodoméstico del que puedes prescindir. Cuando se puso de moda, quizá lo era, pero ahora es el dispositivo que te va a ahorrar muchísimo tiempo en la cocina y que puedes utilizar para carnes, pescados, verduras y hasta postres.

La parte positiva es que la mayoría de recetas precocinadas que antes solo podías hacer en el horno o en el microondas, ahora incluyen también la función de air fryer en sus instrucciones. Y las más modernas pueden freír, asar, gratinar y cocinar con una precisión que te va a sorprender. Como es el caso de la freidora de aire Cecofry&Grill Duoheat 8000 de Cecotec, que acabamos de encontrar rebajadísima un 59% en MediaMarkt. ¡Alucinante!

Lo más destacado de esta freidora de aire

Capacidad de 8 litros para cocinar sin separar por tandas.

Doble resistencia que dora tus platos favoritos.

Reduce tiempos de cocción con su potencia de 2200 W.

Función 3 en 1 que sustituye a la freidora, el grill y la plancha.

Una freidora de aire que va a ser protagonista en tu casa

freidora de aire Cecofry&Grill Duoheat 8000 Cecotec

La freidora de aire Cecofry&Grill Duoheat 8000 de Cecotec es sinónimo de versatilidad, porque le vas a poder sacar todo el partido que quieras en casa. ¿A quién no le apetece comer más sano con las recetas de siempre, eliminar grasa de sus platos favoritos y de paso ahorrar tiempo y energía? Con esta air fryer podrás preparar carnes a la parrilla, pizzas con una base crujiente, pescados, verduras…

Un punto muy a favor es la doble resistencia y la cocción 3D, que hacen que el calor llegue mejor a los alimentos. Es decir, que no necesitas estar pendiente de girar la comida para que quede bien hecha por los dos lados. De todas formas, la ventana te permitirá ver el estado de los alimentos sin abrir la cubeta y perder calor.

¿Merece la pena esta freidora de aire Cecotec?

Con todas las prestaciones que te acabamos de contar y el precio que tiene en MediaMarkt, la respuesta es un sí rotundo. Y te lo argumentamos. Cecotec fue una de las primeras marcas en lanzar la freidora de aire al mercado español y siempre van un paso por delante en tecnología y prestaciones. De ahí que tengan los modelos más avanzados y con funciones como la ventana o varios electrodomésticos en uno.

Por otro lado, ahora MediaMarkt ha rebajado esta freidora de aire Cecotec de 149€ a menos de 60€, es decir, un 59% de descuento en un dispositivo al que le vas a sacar muchísimo partido. Además, no es nada habitual encontrar una capacidad, potencia y doble resistencia así en este rango de precio.

¿Te convence? La oferta forma parte de los descuentos Tecnolovers de MediaMarkt, activos hasta el 9 de febrero a las 9:00. Eso sí, hay unidades limitadas y una oferta tan potente como la de esta air fryer Cecotec no va a tardar en volar. ¡Date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.