Duerme mejor sin cambiar de colchón: Ikea tiene la almohada mejor valorada para reducir tensiones

¿Te despiertas con dolor en las cervicales por las malas posturas? Da igual si eres más de dormir boca arriba, boca abajo o de lado, porque con una almohada ergonómica puedes acabar con el problema. Están diseñadas para mantener la cabeza, el cuello y los hombros alineados mientras duermes, y en consecuencia para conseguir un descanso más profundo y liberar tensiones.

Y sí, hay muchas diferencias con respecto a las almohadas de toda la vida, porque los modelos ergonómicos se adaptan mucho mejor a la forma del cuerpo y postura de cada persona. Parecerá que ha sido diseñada y personalizada para ti. Y eso es justo lo que aseguran los que han probado la almohada ergonómica multiposición ISRANUNKEL de Ikea, ahora rebajada un 23% en su outlet. ¿Quieres saber más?

Beneficios de dormir con una almohada ergonómica

Mantiene el cuello alineado y reduce tensiones.

Se adapta a distintas posturas sin perder la firmeza.

Permite apoyar hombros y cabeza de forma natural.

Descansarás mejor si te mueves mucho por la noche.

Así es la almohada de Ikea que se adapta a tu forma de dormir

almohada ergonómica ISRANUNKEL Ikea

Esta almohada ergonómica ISRANUNKEL de Ikea tiene un diseño multiposición, lo que significa que es ideal para ti si cada día duermes de una manera diferente. Gracias a su acabado en forma de mariposa, podrás dormir cómodamente de lado, boca arriba o boca abajo. Además, tiene dos alturas diferencias (9 y 12 cm) que se adaptan bien a cualquier postura.

Lo que más gusta a quienes ya la tienen en casa es el núcleo de espuma viscoelástica que acompaña a la forma de la cabeza y a los hombros para repartir el peso de manera equilibrada. Y no se termina hundiendo con el paso del tiempo.

¿Para quién es perfecta esta almohada de Ikea?

No pienses que solo necesitas una almohada ergonómica si tienes problemas de cuello o dolores de espalda. Si estás en esa situación, es perfecta para ti, pero también la necesitas si:

Cambias mucho de postura por la noche.

Duermes de lado y necesitas una almohada que rellene bien el espacio entre el cuello y el colchón.

Te despiertas con sensación de rigidez en los hombros y con dolor en las cervicales.

Duermes boca abajo, porque el lado más bajo de la almohada evita que fuerces el cuello.

Además de todas las ventajas evidentes a nivel de salud, lo que más nos convence es que ahora está rebajada en Ikea a menos de 23€. Es una buena compra, sin llegar a ser una inversión desproporcionada, y lo vas a agradecer cada mañana. ¡Aprovecha el precio!

