Comienzan las multas por no llevar la baliza V16: cómprala ahora en Amazon por menos de 30€

La baliza V16 es obligatoria en España desde el pasado 1 de enero de 2026 y sigue acaparando titulares. Ya sabemos que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a enviar las primeras multas a los conductores que no la llevan, después de la flexibilidad inicial. Tráfico anunció que su prioridad no sería sancionar, sino concienciar a los conductores.

Eso sí, esta flexibilidad en ningún caso es sinónimo de que te puedas relajar, porque la baliza V16 es el único método legal para señalizar una avería, emergencia o parada en el arcén, como sustituta de los triángulos de emergencia. Así que si todavía no tienes la tuya, hemos fichado en Amazon una oferta en la baliza V16 homologada de Raykong, que baja su precio a menos de 30€.

Características que cumple esta baliza V16 homologada

Geolocalización automática que envía tu ubicación a la DGT 3.0 en tiempo real.

Luz visible a más de 1 kilómetro a 360 grados.

Conectividad incluida sin cuotas extra hasta 2038.

Homologación oficial de la DGT.

Razones para comprarla hoy y no retrasarlo más

baliza V16 homologada Raykong

La baliza V16 homologada de Raykong es un modelo de segunda generación, es decir, una actualización más completa de la versión básica con algunas mejoras en términos de visibilidad y potencia. Por lo demás, cumple con todos los requisitos de la DGT y está homologada con el número de certificado IDIADA PC25060196 (lo puedes confirmar en la web de la DGT).

Además, incluye una tarjeta eSIM con datos pagados hasta 2038, así que compras esta baliza V16 homologada y te olvidas durante 12 años. Como novedad, incorpora indicadores LED para comprobar de un vistazo si la baliza tiene conexión, GPS y batería suficiente.

¿Por qué ha empezado la DGT a multar ya por las balizas V16?

Las balizas V16 son obligatorias en España para turismos, camiones, autobuses, vehículos mixtos y conjuntos de vehículos especiales desde el 1 de enero de 2026. Es decir, que ha pasado ya más de un mes desde la entrada en vigor de la norma.

La DGT confirmó que serían flexibles y que concederían un 'periodo de tregua' para que los conductores se familiarizaran con el nuevo sistema. Y así ha sido, porque durante todo el mes de enero han priorizado la información sobre las multas. Sin embargo, esa flexibilidad está llegando a su fin y ya hemos empezado a ver en redes sociales las primeras multas de 80€ por no llevar la baliza V16 homologada.

Por menos de 30€, puedes tener el único sistema de preseñalización válido en España y evitar una multa de 80€ si un agente de la Guardia Civil te para y todavía no la has comprado. ¡Es una oferta válida solo por tiempo limitado!

