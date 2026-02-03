Si tienes la piel mixta y buscas hidratación ligera sin grasa, Neutrogena tiene la rutina de skincare perfecta para ti

Las pieles mixtas, igual que las secas o las grasas, tienen sus propias necesidades, aunque a veces no hablemos tanto de ellas. Con 'mixta' nos referimos a que hay zonas que se secan fácilmente y otras que brillan, sobre todo la zona T (frente, nariz y barbilla). Así que te podrás imaginar que no es fácil encontrar productos que le den hidratación a la piel sin pasarse ni quedarse cortos.

Hasta ahora, porque hemos encontrado justo lo que buscas. Neutrogena tiene un set de hidratación para la piel que incluye dos productos (crema hidratante y contorno de ojos) que las pieles normales y mixtas adoran, porque cubren muy bien sus necesidades. Por algo es lo más vendido de Amazon en su categoría y ahora está rebajado a menos de 11€ solo por tiempo limitado. ¡Te va a encantar!

Beneficios de este set de Neutrogena

Hidratación durante 24 horas con una textura muy ligera que se absorbe fácilmente.

Fórmula ligera pensada para pieles normales y mixtas.

Contorno de ojos que reduce el cansancio y refresca la mirada.

Uso diario para rutina de mañana y de noche.

Así es el kit de Neutrogena que mejora la hidratación de la piel

set de hidratación para la piel Neutrogena

El set de hidratación para la piel de Neutrogena incluye dos productos que sí o sí necesitas para cuidar las dermis normales y mixtas:

Gel hidratante facial : aporta agua a la piel, la mantiene hidratada durante el día y tiene una textura en gel muy fresquita y cómoda desde el primer momento.

: aporta agua a la piel, la mantiene hidratada durante el día y tiene una textura en gel muy fresquita y cómoda desde el primer momento. Contorno de ojos: actúa sobre la piel de alrededor de los ojos, más fina que le del resto del rostro, para que la zona se vea mucho más descansada y elástica.

Los dos productos del kit de Neutrogena se pueden utilizar en la rutina de día y en la de noche. Hidratan sin dejar una sensación pesada en la piel, retienen esa humedad durante 24 horas y se integran muy bien si después te maquillas.

Otros consejos para cuidar la piel mixta

La piel mixta tiene sus propias necesidades, como cualquier otra, y aquí van algunos tips de expertos para cuidarla como toca:

Limpia el rostro por la mañana y por la noche con un limpiador suave para mantener el equilibrio sin resecar.

No utilices productos muy agresivos en la zona T, porque pueden provocar el efecto contrario.

Elige hidratación para la piel ligera. En verano, sobre todo, vas a agradecer las texturas en gel, porque son las que más refrescan.

Utiliza siempre protección solar (en cualquier época del año) y adapta la rutina a cada estación.

Para tener una buena rutina de skincare, antes tienes que entender cuáles son las necesidades de tu piel y qué productos le vienen bien. Si has probado de todo y nada funciona, este kit de Neutrogena es la hidratación que necesita tu piel. Y lo confirman sus más de 2.500 reseñas positivas en Amazon.

