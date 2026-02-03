Pásate a una cocina moderna y eficiente: así es el lavavajillas AEG rebajado que reduce el consumo de agua y energía

La tecnología está tan presente en nuestra vida que ya no nos imaginamos sin smartphones de última generación ni sin dispositivos inteligentes. Pero… ¿Tú sigues lavando los platos a mano o con un lavavajillas antiguo? Precisamente, los avances llegan para hacernos la vida más fácil y para ahorrar en casa, también en forma de lavavajillas integrables y eficiente.

De hecho, se encargan de optimizar cada ciclo a la carga y de ajustar el consumo para no gastar de más. Como ocurre con el lavavajillas integrable Serie 6000 SatelliteClean de AEG, que lo hemos fichado porque cuesta 150€ menos en las rebajas de invierno y además la marca calcula un ahorro energético durante su vida útil de 228€. ¡Te contamos todo lo que tienes que saber!

Claves de este lavavajillas integrable AEG

Limpieza top en el interior gracias a un sistema de aspersión que llega a todos los rincones.

Secado natural que reduce el consumo energético al final de cada ciclo.

Capacidad para 13 cubiertos.

Programas guiados para elegir opciones eficientes de agua y de energía.

Limpieza completa con bajo consumo y esfuerzo cero

lavavajillas integrable Serie 6000 SatelliteClean AEG

El lavavajillas integrable Serie 6000 SatelliteClean de AEG no solamente es moderno porque se pueda 'esconder' en tu cocina o por el diseño. Lo es por la cantidad de tecnología que incorpora en su interior. Tiene un sistema de lavado que distribuye el agua de forma uniforme para llegar a todas las piezas de la vajilla, incluso las que están en zonas difíciles.

Incluye también 7 opciones de lavado y 4 temperaturas para adaptar el ciclo al nivel de suciedad real, sin gastar más recursos de los necesarios. Ahorrarás energía en casa y también estarás siendo mucho más sostenible con el planeta. Y si te despistas, el propio lavavajillas AEG te orienta hacia las opciones más eficientes.

Opiniones del lavavajillas integrable Serie 6000 SatelliteClean de AEG

Este lavavajillas tiene muy buenas reseñas en la tienda online de AEG. Los usuarios destacan:

"Es mi primer lavavajillas y estoy encantado con él. Lo tengo en cocina abierta al salón y me preocupaba el ruido, pero es suficientemente silencioso".

"Calidad y funcionalidad, con un consumo moderado al poder elegir un programa adecuado para cada ocasión".

"Silencioso, práctico y ayuda a ahorrar agua y electricidad".

¿Lo quieres? Su diseño, el ahorro energético y las buenas valoraciones de los usuarios en la tienda online de AEG ya son buenos argumentos, pero se le suma un descuento de 150€ solo durante las rebajas de invierno. ¡Aprovéchalo!

