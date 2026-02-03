La mesa gaming regulable que arrasa entre los gamers… y conquista a los que trabajan desde casa

Si pasas muchas horas en casa en la misma posición, ya sea jugando, trabajando o estudiando, sabes bien lo importante que es tener un espacio cómodo y adaptado a tus necesidades. Las mesas gaming regulables son ahora mismo la tendencia más viral, porque siguen el camino de las sillas gaming, que nacieron para jugadores y se extienden a muchos más usos.

El diseño mantiene claramente la esencia gamer, pero en este caso lo más interesante es el diseño regulable en altura para trabajar siempre en la posición más cómoda, incluso de pie. El modelo que arrasa es la mesa gaming regulable en altura Forgeon Battleground, ahora rebajada un 35% en los Gaming Days de PcComponentes. ¡Te va a alucinar!

Lo que más nos convence de esta mesa gaming

Puedes ajustar la altura en segundos para cambiar de postura.

Tablero amplio de 140 x 70 cm que da espacio real para monitor, teclado, ratón y accesorios.

La estructura puede soportar hasta 100 kilos de peso.

Iluminación ARGB que crea ambiente sin resultar excesiva y se integra bien en cualquier ambiente.

Ajusta la mesa a tu cuerpo y tu postura, no al revés

mesa gaming regulable en altura Forgeon

La mesa gaming regulable en altura Forgeon Battleground tiene muchos puntos a favor, pero el más evidente es el sistema de regulación eléctrica. Tiene un rango que va desde los 71 hasta los 115 cm, así que puedes adaptarla fácilmente a distintas alturas y formas de trabajar o de jugar. Por ejemplo, a una silla gaming más baja, a un taburete más alto e incluso si quieres estar de pie.

El motor realiza los cambios de altura de manera suave, sin tirones ni ruidos e incluye 'memoria' para guardar tus ajustes favoritos. Además, el tablero de madera de 18 mm con un acabado tipo fibra de carbono aguanta el uso más intensivo que le puedas dar a la mesa gaming regulable en oferta.

Ventajas de tener una mesa gaming en casas y usos posibles

Aunque esta mesa regulable en altura nació con un evidente propósito gaming, no ha tardado en dar el salto a otros usos.

Si trabajas desde casa, es ideal para tener siempre una buena postura y adaptar el escritorio a tus necesidades.

Si estás en la universidad o preparándote una oposición, también lo vas a agradecer.

Es ideal también si alternas ocio y trabajo en el mismo lugar.

Por fin, una mesa gaming se adapta a tus necesidades y a tu postura, y no al revés. Si te convence, aprovecha que está rebajada a menos de 270€ solo durante los Gaming Days de PcComponentes, ¡hasta el 8 de febrero!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.