¿Qué microondas me compro? Así cambia tu cocina con uno integrable

El microondas es el típico electrodoméstico que todos elegimos casi sin pensar. Es decir, damos más vueltas a la hora de comprar un frigorífico o una lavadora, pero con el microondas nos conformamos con que caliente y sea bonito por fuera. ¿Te has parado a pensar si en tu cocina quedaría mejor un microondas integrable?

Si tienes una cocina pequeña o no quieres ocupar la encimera, los modelos integrables van 'encajados' entre los muebles, son más limpios y aportan cierto orden a tu casa. Y por qué no decirlo, también dan sensación de 'lujo' y de tener una cocina más moderna de lo que realmente es. Y, por eso, hemos fichado en Worten el microondas integrable Bosh BFL520MS0, ahora rebajado más de 100€ solo por tiempo limitado.

Puntos fuertes de este microondas Bosch

Integración total en el mueble para una cocina más ordenada.

Capacidad de 20 litros, ideal para el uso diario.

800 W de potencia para calentar de forma rápida y uniforme.

Incluye programas automáticos para todas las funciones que imagines.

Un microondas moderno, estético y funcional para el día a día

microondas integrable Bosh

Este microondas integrable Bosh BFL520MS0 tiene una potencia de 800 W, suficiente para todo lo que necesitas en el día a día (recalentar, descongelar, cocinar...). Incluye las funciones que de verdad utilizas en la cocina, con un funcionamiento bastante intuitivo y programas automáticos que te echan una mano.

Por fuera, tiene un diseño moderno, elegante y con un punto sofisticado. Por dentro, va al grano y no te hace perder el tiempo con funciones ni parámetros que no necesitas. Además, el interior de acero inoxidable es superfácil de limpiar.

¿En qué cocinas queda bien un microondas integrable?

La mayoría de cocinas modernas tienen electrodomésticos integrables, y el microondas es uno de ello. Encaja muy bien en espacios minimalistas, contemporáneos y en los que quieres priorizar el orden, sin muchos elementos a la vista.

Pero también queda muy bien en cocinas pequeñas, porque libera espacio de la encimera y mejora la sensación de orden. Y sí, los microondas integrables son ideales para cocinas abiertas al salón.

El resumen es que integrar este microondas Bosch en tu cocina, sea como sea la decoración o los colores, es facilísimo, y ahora te puedes ahorrar más de 100€ en la compra de un electrodoméstico de primer nivel. ¡Aprovecha el descuento en Worten!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.