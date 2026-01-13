¿El sonido de tu Smart TV se queda corto? Esta barra Philips soluciona el problema por menos de lo que crees

Las Smart TV son cada vez más avanzadas, incorporan mejor tecnología e incluso Inteligencia Artificial para que cualquier contenido tenga una resolución 4K. En el terreno de la imagen no tienen rival, pero se quedan muy cortas en cuanto al sonido, sobre todo en diálogos, películas o retransmisiones deportivas. Por suerte, el problema tiene una solución y muy sencilla, y es instalar en casa una barra de sonido.

Se colocan debajo del televisor y su función es amplificar y 'ordenar' el audio sin necesidad de cables. Solo así tendrás una calidad a la altura de una sala de cien. Y por eso, hemos fichado en PcComponentes la barra de sonido Philips TAB4000, la más vendida en su categoría y ahora rebajada a menos de 65€ en las rebajas de invierno.

Ventajas de tener esta barra de sonido en casa

Sonido estéreo que llena mejor un espacio amplio, como puede ser el salón.

Conexión rápida con la tele sin cables.

Reproducción directa desde el móvil por Bluetooth.

Diálogos más claro incluso a un volumen alto.

Por qué merece la pena esta barra de sonido Philips

barra de sonido Philips

La barra de sonido Philips TAB4000 está en el mercado para ser utilizada junto a cualquier televisión para mejorar uno de los puntos débiles de muchas televisiones modernas. Llega con una carta de presentación potente: 60 W de potencia máxima y un sistema de 2.0 canales con un estéreo muy equilibrado.

Traducido al mundo real, escucharás las voces, la música y los efectos con la calidad más alta posible. Además, siempre podrás elegir entre varios modos de sonido, porque no necesitas lo mismo para una película de acción que para un partido de fútbol. Siempre es una buena elección, pero ahora que está rebajada a menos de 65€ tiene mucho más sentido.

¿Tiene buenas valoraciones?

Sí, con 4,3 estrellas sobre 5 en PcComponentes y la garantía de que el 93% de los usuarios que la han comprado, la recomiendan. Es más, se ha colado entre los productos más vendidos del mes en PcComponentes. Esto es lo que opinan quienes ya la tienen en casa:

"Barra de sonido muy discreta y potente. Un plus para ver la televisión en un buen ambiente".

"Me ha sorprendido mucho. Es pequeña y no confiaba nada en el sonido por Bluetooth, pero me ha callado la boca".

"Excelente, como en el cine. Te envuelve en casa con el sonido de películas".

Si eres de ver pelis, series o deportes en casa y ya tienes una tele moderna, esta barra de sonido Philips es lo único que te falta para que el sonido acompañe a la imagen. ¡Por menos de 65€ en PcComponentes!

