Si te gustan las plantas, esta es la tendencia de decoración más original para 2026

No podemos negar que las plantas dan mucha vida a una casa, pero no siempre le podemos dedicar todo el tiempo y cuidado que necesitan. ¿Te pasa? En ese caso, hay una tendencia de decoración que cada vez vemos más y que es tan 'sencilla' como colocar una planta de LEGO en cualquier rincón de tu casa. Y ojo, quedan de maravilla y le dan más personalidad si cabe a tus espacios.

Si siempre has pensado que los kits de construcción de LEGO eran cosa de niños, tienes que fichar el set de orquídeas que imita a una planta real. Además, ahora lo hemos fichado rebajado a poco más de 40€ en AliExpress, ¡no puede ser más bonito!

Ventajas de tener una planta LEGO de decoración en casa

Le da un toque floral sin preocuparte por el mantenimiento.

Se mantiene intacta con el paso del tiempo y no pierde color.

Queda de maravilla en salones, oficinas, dormitorios o cualquier espacio.

Es un elemento de decoración y un proyecto creativo al mismo tiempo.

Así es el kit de orquídeas de LEGO

kit de orquídeas LEGO

El kit de orquídeas de LEGO está pensado para los adultos. Igual que puedes encontrar piezas para los más pequeños de la casa, esta colección botánica está hecha para que llenes tu casa de plantas. En este caso, con una orquídea que alcanza los 39 centímetros de altura, así que la puedes colocar en una estantería, en el recibidor de la entrada o en el mueble de la tele.

Las flores blancas y rosas, las hojas verdes y el jarrón azul le dan un equilibrio visual que llama la atención sin llegar a ser demasiado recargado. Lo mejor es que en todo momento podrás ajustar los tallos y las flores para darle la forma que más te guste.

El plan más divertido para hacer en familia

Los sets de LEGO no son solo cosa de niños. De hecho, puede ser un plan divertido para compartir tiempo en familia, con amigos o en pareja. Incluso el proceso tiene una parte terapéutica, pues centrarás tu atención en una única cosa y te relajarás.

Y con la ventaja de que siempre encontrarás un set para ti. Si lo tuyo es la decoración, esta orquídea va a quedar de maravilla en tu casa y además vas a crear sensación. Prepárate, porque vamos a seguir viendo mucho esta tendencia en 2026.

Aprovecha que el kit cuesta menos de 45€ en AliExpress, porque disfrutarás montándolo, lo podrás colocar en cualquier rincón y además disfrutarás mucho del proceso. ¡Una ganga!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.