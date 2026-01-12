Día sin IVA de MediaMarkt: la Smart TV LG más vendida derriba su precio solo hoy

Noticias relacionadas Las mejores televisiones smart del 2025 en relación calidad-precio

Hoy en día, por suerte, es fácil tener una Smart TV en casa con la última tecnología e incluso con la recién llegada Inteligencia Artificial. Porque cada vez hay más marcas, precios más ajustados y también gracias a promociones como el Día sin IVA de MediaMarkt, que se celebra hoy.

En su selección de televisiones, te puedes ahorrar el 21% en una amplia selección de modelos. Nosotros hemos fichado la Smart TV LG 43UA75006LA de 43 pulgadas, precisamente la más vendida de MediaMarkt y que hunde su precio a poco más de 300€. ¿Quién dijo que tener la última tecnología en casa es caro?

Prestaciones top de esta Smart TV LG

Imagen 4K con gestión inteligente del brillo y el contraste en más de 2.000 zonas.

Procesador α7 con IA que ajusta imagen y sonido en tiempo real.

Sistema Smart TV webOS que se actualiza cada año.

Sonido Dolby Digital Plus de primera calidad sin necesidad de colocar barras externas.

Una experiencia completa para cine, series y juegos

Smart TV LG 43UA75006LA 43 pulgadas

La Smart TV LG 43UA75006LA de 43 pulgadas destaca en muchos aspectos, pero está hecha para que todo funcione bien. Es decir, para ofrecer la mejor calidad de imagen y de sonido posible en todas las situaciones, sin importar si juegas a juegos, ves series, películas o deportes.

Una de las claves está en su procesador con IA, que analiza el contenido de la pantalla y ajusta la nitidez, el color o el sonido. En el día a día, lo notarás mucho en contenidos que no son 4K nativos. Y con un sistema webOS que se renueva cada año.

¿Para quién es perfecta esta Smart TV LG?

Esta Smart TV LG tiene el tamaño ideal para la mayoría de hogares, pero tiene muchísimo sentido si:

Buscas una tele 4K equilibrada para el salón sin ocupar mucho espacio.

Sueles ver cine y series, así que priorizas un buen contraste y un sonido envolvente.

Ves mucho la tele y necesitas un sistema rápido y actualizado.

Juegas a videojuegos y quieres aprovechar el Cloud Gaming sin consola.

En cualquier momento del año, la Smart TV de LG es una buena compra, y por algo es la más vendida de MediaMarkt. Ahora bien, el Día sin IVA (solo hoy) es la excusa perfecta para llevarte a casa tu tele por poco más de 300€. ¡Merece la pena!

