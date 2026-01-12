Adiós a las mesillas aburridas: Ikea tiene la balda con cargador inalámbrico que necesitan los hogares modernos

La mesita de noche es el mueble que no puede faltar en ningún dormitorio. Eso sí, puedes colocar una sola o dos, elegir el color, el diseño, los materiales, si tienen cajones o son abiertas... Y también puedes decantarte por una balda con cargador, pues es una solución moderna que ya hemos empezado a ver en muchos hogares y que puedes encontrar en Ikea.

Si eres de los que deja el móvil cargando en la mesita de noche, esta balda con cargador inalámbrico de Ikea te hace la vida más fácil. No necesitas cables ni enchufes, solo apoyar el dispositivo sobre la balda. No es su único punto fuerte, porque también es compatible con el altavoz de la misma gama y está rebajada a menos de 30€ en el outlet de Ikea.

Lo más destacado de esta balda con cargador

Carga inalámbrica integrada para olvidarte de los cables.

Espacio suficiente para libros, gafas o pequeños objetos personales.

Diseño de pared que no ocupa espacio en el suelo.

Incluye un puerto USB extra para cargar otro dispositivo con cable.

Una solución que moderniza tu dormitorio

balda cargador inalámbrico

La balda con cargador inalámbrico es para ti si te gusta tener en casa decoración moderna y funcional. De la que aporta personalidad a los espacios y también te resulta muy útil en el día a día. Esta balda cumple con creces, porque va anclada a la pared e incorpora un cargador inalámbrico con certificación Qi para cargar tu móvil por la noche.

Si eres de escuchar música en el dormitorio, es una balda compatible con el altavoz de la misma gama. Además, la tienes disponible en el color blanco de la imagen y también en negro.

Por qué aprovechar la oferta y cambiar tu mesilla por esta balda de Ikea

Porque tiene una relación calidad-precio a la que no te vas a poder resistir. Esta balda con cargador inalámbrico de Ikea solo tiene ventajas. Ganarás espacio en casa, tendrás una habitación más 'limpia' al olvidarte de los cables y mucho más ordenada.

Y lo que te hará deshacerte para siempre de tu mesita de noche de toda la vida es la oferta que tiene en Ikea. Esta balda está rebajada ahora un 25% en su outlet, así que puedes llevártela más barata que nunca solo hasta fin de existencias.

¿A qué esperas? En cuanto la tengas montada en casa, te preguntarás cómo habías podido pasar toda la vida sin ella. ¡Y cuesta menos de 30€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.