Siempre quisiste una chimenea y nunca pudiste: esta es la versión eléctrica perfecta para cualquier piso

Las chimeneas le dan un ambiente muy acogedor a cualquier salón, son 'aesthetics' y seguro que más de una vez has deseado tener una para ver una peli en invierno o leer un libro frente a ella. Pero no es tan fácil como parece. La mayoría de pisos no tienen salidas de humo, no cumplen la normativa o los vecinos (o caseros) no están muy de acuerdo. En todas estas situaciones, la chimenea eléctrica es la opción más sensata.

Incluso vas a agradecer haberla descubierto frente a una convencional. Básicamente, porque reúne lo mejor de las chimeneas de toda la vida (ambiente, calidez, sensación acogedora), sin esas cosas que detestas (tener fuego real en el salón, la leña, preocuparte por la ventilación o el mantenimiento...). Además, con la ventaja de que la chimenea eléctrica 3 en 1 Marlon de Kaminio ahora está rebajada a menos de 350€ en Leroy Merlin solo por tiempo limitado.

Lo mejor de tener esta chimenea eléctrica

Se instala donde quieras sin necesidad de obras.

Efecto de llama visible, incluso sin activar la calefacción.

Calienta habitaciones de hasta 30 m².

Uso totalmente seguro en casas con niños o mascotas.

Así es la chimenea 3 en 1 que triunfa en los salones modernos

chimenea eléctrica 3 en 1 Marlon Kaminio

En cuanto descubras la chimenea eléctrica 3 en 1 Marlon de Kaminio, sabrás perfectamente por qué triunfa en tantos salones. Para empezar, no vas a encontrar opción más versátil. La puedes colocar como chimenea de pie, colgarla en la pared o empotrarla según el espacio disponible.

El efecto visual es otra de las cosas que más nos gustan, porque puedes configurar las llamas 3D hasta en 12 colores y varios niveles de intensidad. Con una chimenea de toda la vida eso no es posible. Además, con las ventajas de la tecnología LED, que es silenciosa, eficiente y puedes controlarla con un mando a distancia.

Preguntas frecuentes sobre esta chimenea eléctrica

Si no conocías las chimeneas eléctricas, seguramente te surjan dudas sobre su uso o sus posibilidades. Las resolvemos a continuación.

¿Una chimenea eléctrica calienta de verdad o solo es decorativa?

Sí calienta. Esta, en concreto, puede climatizar estancias de hasta 30 m² y además incluye un efecto llama decorativo independiente.

¿Se puede usar solo el efecto fuego sin calefacción?

Por supuesto. Puedes recrear el ambiente de una chimenea sin tener activado el calor.

¿Consume mucha electricidad?

No. El consumo del efecto llama es muy bajo. Aunque el gasto mayor aparece al usar la función de calefacción, el consumo también es reducido.

¿Es segura para hogares con niños o mascotas?

Sí, a diferencia de las chimeneas convencionales. No tiene llama real, no emite monóxido y cuenta con protección para el sobrecalentamiento.

¿La quieres en casa? Es una chimenea eléctrica 3 en 1 con calefacción, efecto de llama 3D y 12 colores posibles. ¡Y ahora rebajada!

