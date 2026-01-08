Si todavía no tienes la baliza V16 homologada, PcComponentes te da la última oportunidad de comprarla rebajada

El fin de los triángulos ya es una realidad en España. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 homologada por la DGT ya es obligatoria en nuestras carreteras, y es el único método válido para señalizar un accidente, avería o cualquier situación de emergencia. Si todavía no has comprado la tuya, incluso no tienes muy claro qué opción elegir, que no cunda el pánico.

La DGT ha confirmado que la intención durante los primeros meses no será multar, sino informar y concienciar a los conductores sobre su uso. Por tanto, todavía tienes unos días de margen para comprar la baliza V16 homologada de SOS Flash, porque PcComponentes la acaba de rebajar a menos de 30€ (precio mínimo histórico) y es una de las pocas opciones que quedan para conseguirla rebajada.

Puntos fuertes de esta baliza V16

Visible a una gran distancia, incluso de noche o con lluvia intensa.

Geolocalización automática que envía tu ubicación a la DGT.

Autonomía de hasta 6 horas para señalizar cualquier incidencia.

Incluye protección IP54 frente a la lluvia y el polvo, y soporta vientos de más de 18 m/s.

La baliza V16 homologada por la DGT es obligatoria desde el 1 de enero

Baliza V16e

Hay elementos dentro del coche que puedes comprar o no, pero la baliza V16 no es uno de ellos. La DGT la hizo obligatoria el pasado 1 de enero de 2026, así que sí o sí tienes que llevarla si no quieres una multa de 80€. La baliza V16 homologada de SOS Flash se incluye en la lista de los modelos autorizados por la DGT, con código de certificado IDIADA PC25040020.

Lo ideal es que la lleves en la guantera (o en cualquier otro sitio a mano) para que solo tengas que sacar el brazo por la ventanilla y activarla. Emite una señal luminosa visible y potente, y además envía tu ubicación a la plataforma DGT 3.0, que a su vez informa al resto de conductores a través de paneles informativos y navegadores.

¿Por qué comprar ahora la baliza V16 rebajada?

Porque entró en vigor el 1 de enero de 2026. Es decir, desde esa fecha ya es obligatoria en España. Y aunque la DGT haya confirmado que no van a multar todavía, no es una invitación a relajarte y no comprarla. Si por cualquier motivo todavía no tienes la tuya, aprovecha que PcComponentes ha rebajado este modelo homologado a menos de 30€.

En diciembre vimos un bombardeo de ofertas, pero ahora ya no es tan habitual encontrar la baliza V16 homologada rebajada. Y a medida que pase el tiempo, lo será todavía menos.

Al margen de la oferta o de la multa de 80€, la principal razón para llevarla es que la DGT considera que es el método más seguro para señalizar un accidente y reducir el riesgo de atropello. ¡Aprovecha el descuento!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.