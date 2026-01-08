¿Quieres comer más sano en 2026? Esta freidora de aire demuestra por qué la cocina saludable no es aburrida

¿Sigues pensando que la freidora de aire es una moda pasajera? Te equivocas. El año pasado terminó de consolidar su uso, y todo apunta a que este 2026 va a seguir creciendo y convenciendo a los más escépticos. Básicamente, porque responde a las necesidades que la gran mayoría de personas tenemos: comer bien, rápido, con menos aceite y sin llenar la cocina de humo.

Las patatas son el tópico de las air fryers, pero también puedes preparar verduras, carne, pescado, postres, recalentar la comida sin que quede blanda y hasta sustituir al horno en recetas sencillas. Si te pica el gusanillo y quieres darle una oportunidad este 2026 (o renovar la tuya), la freidora de aire de la Serie 5 Gourmet 6 de AEG es perfecta. Por su acabado, sus prestaciones y porque ahora cuesta menos de 100€ en las rebajas de invierno.

Beneficios de tener esta air fryer AEG

Cocina con hasta un 90% menos de grasa sin renunciar a un acabado crujiente.

Capacidad de 5 litros para preparar varias raciones a la vez.

Programas automáticos que ajustan el tiempo y la temperatura.

Rango de entre 60ºC y 200ºC para freír, asar, hornear o gratinar.

Una freidora de aire pensada para el uso diario

AEG freidora aire

Lo que más nos convence es el equilibrio entre el tamaño y la capacidad de la freidora de aire de la Serie 5 Gourmet 6 de AEG. Tiene 5 litros para cocinar para varias personas sin que la air fryer ocupe toda la encimera. Esto se traduce en que podrás preparar casi un kilo y medio de patatas fritas en una tanda o una bandeja generosa de verduras, pollo o pescado.

Incluye ocho programas preestablecidos para ahorrar tiempo, aunque siempre podrás regular todos los parámetros a tu gusto. Y la freidora de aire AEG también te avisa cuando es momento de remover los alimentos para una cocción uniforme.

¿Por qué merece la pena esta oferta?

El principal motivo para comprar esta freidora de aire es la relación calidad-precio. Parece un tópico, pero en este caso es una air fryer a la que le vas a sacar muchísimo partido en el día a día. Es versátil, fácil de limpiar y tiene un diseño compacto para cocinas pequeñas y grandes.

Además, frente a los modelos más básicos, incluye funciones que vas a agradecer, como programas automáticos, capacidad real para familiar y accesorios que te echan una mano. Y no tienen casi nada que envidiar a las freidoras más caras del mercado. Para un uso estándar, esta de AEG es una de las air fryers más lógicas.

Si te ha convencido y quieres darle una oportunidad a la freidora de aire este 2026, o tienes una demasiado básica que ya se ha quedado corta, esta de AEG cuesta menos de 100€. La vas a amortizar desde el primer uso.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.