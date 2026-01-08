El invierno es la mejor época para empezar un tratamiento con luz pulsada: este es el motivo

La depiladora de luz pulsada es la mejor alternativa a la cera, a las cuchillas y hasta a la depilación láser. Porque las sesiones son en casa, no duelen, no manchan y las puedes organizar como quieras. ¿Y por qué el invierno es la mejor época para empezar? Porque es un tratamiento progresivo que elimina el vello con el paso de las sesiones. Así que si empiezas ahora, llegarás a la primavera y al verano sin vello.

Estos dispositivos utilizan pulsos de luz que actúan sobre la raíz y debilitan el crecimiento del pelo. Al principio, tendrás que hacerte sesiones semanales. Después, bastará con un retoque al mes o cada dos meses. Si te decides a empezar ahora, hemos fichado la depiladora de luz pulsada Philips Lumea Advanced BRI921/00 rebajada a menos de 250€ en AliExpress. ¡Merece la pena!

Ventajas de utilizar esta depiladora de luz pulsada

Reducción visible del vello desde las primeras sesiones.

Philips marca el programa a seguir en cada zona del cuerpo.

Ajusta automáticamente la intensidad según el tono de piel.

Incluye accesorios concretos para cuerpo y rostro.

Por qué una luz pulsada vs. métodos convencionales

depiladora de luz pulsada Philips Lumea Advanced BRI921

La diferencia de la depiladora de luz pulsada Philips Lumea Advanced BRI921/00 frente a la cera o a las cuchillas es que es un método que ofrece resultados a largo plazo. Y frente al láser, es mucho más económico, no duele y puedes hacerte las sesiones en casa. Sin depender de las citas de un centro de estética.

El proceso es mucho más suave que con cualquiera de los métodos anteriores. Lógicamente, esto tiene consecuencias positivas para la piel, que se recupera mucho mejor, sobre todo en zonas sensibles (rostro, axilas, línea del bikini...). Y para que te hagas una idea, depilarte las piernas completas no te va a llevar más de 15 minutos.

Opiniones de la depiladora Philips Lumea Advanced

Esta depiladora de luz pulsada Philips tiene una valoración 4,2 estrellas sobre 5, con usuarios que inciden en los buenos resultados a largo plazo. "Resultados desde la primera sesión. Prácticamente indoloro, con diferentes intensidades para ajustar en las diferentes zonas y pieles", escribe una usuaria.

"Estoy en la tercera sesión, se nota muchísimo en zonas con vello más fino, como los muslos. Con vello más fuerte, crece muy despacio y hay partes en las que en dos semanas no ha crecido prácticamente. Se nota la diferencia", señala otra compradora.

Por menos de 250€, tienes una depiladora de luz pulsada Philips que te va a durar todos los años que quieras. La puedes compartir con tu madre, tu hermana o tu amiga, y llegarás al verano sin vello en el cuerpo si empiezas ahora.

