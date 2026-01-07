Este es el suplemento de colágeno que los expertos recomiendan empezar a tomar a partir de los 30

¿Crees que los sérums antiedad y cremas hidratantes son la única manera de cuidar la piel? Sí, es importante tener una buena rutina de skincare, pero también puedes cuidarte por dentro para reforzar todos esos beneficios. Y los suplementos de colágeno son los mejores, porque esta es una proteína esencial para huesos, articulaciones y tejidos.

A medida que envejecemos, se reduce la producción natural de colágeno, así que la piel pierde firmeza, aparecen arrugas y se reduce la elasticidad. Por tanto, los expertos recomiendan empezar a tomar el suplemento de colágeno antiedad global de Arkopharma, una fórmula con colágeno, ácido hialurónico, vitamina C y otros nutrientes que ahora está rebajada un 28% en Miravia. ¡La excusa perfecta para probarla!

Beneficios de tomar un suplemento de colágeno

Mejora la elasticidad de la piel en las primeras semanas.

Reduce visiblemente las arrugas y líneas de expresión.

Refuerza la firmeza y estructura de la piel.

Hidrata, refuerza la estabilidad con ácido hialurónico y protege frente al daño oxidativo con vitamina C.

¿Qué es y cómo tomar el colágeno de Arkopharma?

colágeno Arkopharma

El suplemento de colágeno antiedad global de Arkopharma está formulado con péptidos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, gel de sílice, vitamina C y cobre. Una combinación que mejora la elasticidad y firmeza de la piel, reduce arruguitas, líneas de expresión y protege las células frente al envejecimiento.

La marca recomienda tomar 2 sticks al día entre comidas, presionando la cápsula antes de tomarla. No hace falta que la diluyas en agua ni en otros líquidos, porque además tiene sabor a mango. Está libre de gluten, lactosa, purinas, colorantes y conservantes.

Preguntas frecuentes

Si nunca ha tomado un suplemento de colágeno, es normal que te hagas preguntas. Las resolvemos todas.

¿A partir de qué edad se recomienda tomar colágeno?

Normalmente, a partir de los 30 años, que es cuando empieza a disminuir la producción natural de colágeno.

¿En cuánto tiempo empezaré a ver los resultados?

Los estudios muestran mejoras en elasticidad y reducción de arrugas a partir de las 4 semanas.

¿Se puede tomar durante el embarazo o la lactancia?

Sí, pero consúltalo previamente con un médico.

¿Cuál es la dosis recomendada de este suplemento de colágeno?

2 sticks al día entre las comidas, sin superar la dosis diaria recomendada.

Vas a notar los resultados y beneficios de este suplemento de colágeno en unas pocas semanas, así que aprovecha su precio en Miravia para probarlo. ¡Merece mucho la pena!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.