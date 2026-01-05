Tendencia beauty para 2026: si tienes más de 30 años, deberías empezar a utilizar este producto

Las necesidades de la piel cambian con el paso del tiempo y normalmente los 30 años suponen un antes y un después. Es una buena edad para introducir fórmulas antiedad en la rutina de skincare, para prevenir y para tapar las primeras líneas de expresión. Y entre todos los productos que puedes usar, el que no puede faltar es un buen sérum para el contorno de ojos.

La zona que rodea a los ojos es hasta diez veces más fina que la del resto del rostro. Así que se deshidrata antes y es la primera en mostrar signos de fatiga, cansancio o simplemente que has tenido un mal día. Una de las fórmulas que arrasa para tener una mirada mucho más luminosa y descansada es el sérum para el contorno de ojos con retinol de ISDIN. Además, ahora con un 26% de descuento en Miravia para probarlo a un precio más bajo que de costumbre.

Beneficios de este sérum de ISDIN

Retinaldehído que favorece la renovación de la piel de forma progresiva.

Textura sérum ligera que se absorbe rápido y sin dejar residuos.

Mejora la luminosidad y la textura del contorno.

Suaviza líneas de expresión y signos de cansancio.

Qué es y cómo usar este sérum para el contorno de ojos de ISDIN

Isdin contorno de ojos

El sérum para el contorno de ojos con retinol de ISDIN es una fórmula pensada para tratar los problemas de una de las zonas más exigentes del rostro. El ingrediente protagonista es el retinaldehído, un derivado de la Vitamina A conocido por su capacidad para renovar la piel. Y también incluye ácido hialurónico, niacinamida y pantenol, que hidrata la zona y mantiene el equilibrio de la piel.

¿Cómo aplicarlo? Sobre la piel completamente limpia y seca, después del tónico y de tu sérum habitual, y antes de la crema hidratante y el protector solar. Aplica una o dos gotas y extiende el producto a toquecitos con el dedo anular (es el que tiene menos fuerza). Para mejores resultados, la marca recomienda aplicarlo por la mañana y por la noche.

Consejos para introducir el retinol en tu rutina

El retinol es el ingrediente protagonista de este sérum para el contorno de ojos de ISDIN. Y si has oído hablar de él, ya sabes que es un ingrediente sensible y con el que hay que tener cuidado. Por eso, sigue estos tips si es la primera vez que lo utilizas:

Empieza poco a poco para que la piel se adapte y para ver cómo lo tolera.

Evita combinarlo al principio con otros activos exfoliantes potentes.

Aplica siempre protección solar por la mañana.

Si utilizas Vitamina C en tu rutina, evita que sea a la vez que el retinol. Por ejemplo, puedes utilizar uno por la mañana y otro por la noche.

Si eres constante, vas a empezar a notar los resultados de este contorno de ojos ISDIN en unas pocas semanas. Aprovecha ahora para probarlo por menos de 55€, ¡es una de las fórmulas líderes de su sector!

