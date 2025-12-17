La freidora de aire que va a triunfar estas fiestas: más capacidad que un horno pequeño, más rápida y sana
Las freidoras de aire cada vez tienen más protagonismo, y esta Navidad te pueden echar una mano con los preparativos. Ahorrarás tiempo, esfuerzo y electricidad.
Las mejores freidoras de aire del 2025
Si este año te toca cocinar en Navidad, o lo has hecho ya en años anteriores, sabes que tienes que estar a mil cosas. Pensar en el menú, hacer la compra, dejar preparadas algunas cosas con antelación, cocinar otras el mismo día de la comida o cena... ¿Sabías que puedes simplificarlo todo con una buena freidora de aire?
Estos pequeños electrodomésticos se han ganado un hueco importante en la mayoría de cocinas en muy poco tiempo, porque permiten cocinar sin aceite (o con una pequeña cantidad), en menos tiempo y con resultados a la altura de un horno. Si todavía no tienes una, es buen momento para que fiches la freidora de aire Cecofry Advance 9000 Window de Cecotec, rebajada casi a mitad de precio en MediaMarkt. ¡Por poco tiempo!
Características top de esta freidora de aire
- Capacidad de 9 litros perfecta para familias
- Cubeta divisible para preparar 2 recetas al mismo tiempo.
- Solo necesitas una cucharada de aceite, y ni eso en algunas recetas.
- Ventana frontal para controlar el cocinado sin abrir la freidora.
¿Qué tiene de especial esta air fryer Cecotec?
La freidora de aire Cecofry Advance 9000 Window de Cecotec destaca por muchas cosas, pero una de las más evidentes se ve a simple vista. Tiene 9 litros de capacidad para cocinar varias recetas a la vez, sin tener que hacerlo por tandas. Esto ya la convierte en una de las mejores air fryers para familias.
Además, se suman 2.200 W de potencia, calentamiento rápido y una tecnología PerfectCook que distribuye el aire caliente para que los alimentos queden tiernos por dentro y jugosos por fuera. Siempre podrás elegir entre sus 6 modos preconfigurados o regular tanto el tiempo como la temperatura a tu gusto.
Ideas de recetas para cocinar en Navidad con una freidora de aire
La freidora de aire Cecotec en oferta es perfecta para aperitivos, primeros, segundos y hasta postres. Toma nota de estas ideas originales que quizá no habías pensado y que te pueden resolver alguna comida o cena:
- Cordero desmigado especiado para servir en canapés o mini wraps.
- Coliflor entera asada con salsa de frutos secos.
- Rollitos de hojaldre rellenos de setas y quesos como entrante.
- Peras especiadas asadas con un toque de canela y cítricos.
Además, las freidoras de aire han avanzado tanto que hoy es fácil encontrar muchas ideas de recetas para cocinar en Navidad con una air fryer. Aprovecha que esta cuesta menos de 80€ para modernizar tu cocina, ¡y hacerte la vida más fácil el resto del año!
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.