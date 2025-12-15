Hogar impecable y mascotas felices: la tecnología Animal Care de Rowenta que facilita tu rutina diaria

Más de la mitad de los hogares de España tienen mascotas. Nuestros peluditos ya se han convertido en parte de la familia con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Porque los queremos con locura, pero también odiamos esos pelos que aparecen por todas partes, en el sofá, en la ropa, en la cama... Afortunadamente, Rowenta ha creado la gama Animal Care, con la que pone remedio a estos problemas para disfrutar de la compañía de nuestras mascotas sin preocuparnos por el caos que les rodea. Una solución ideal que ahora puedes conseguir con un descuento del 15% gracias al código ELESPANOL15.

Una línea de productos que se adapta a la realidad de los hogares con mascotas gracias a un abanico de dispositivos complementarios. Por un lado tenemos por ejemplo las aspiradoras X-Force de Rowenta que eliminan el polvo y pelos con facilidad, por otro las fregonas eléctricas X-Clean de Rowenta que eliminan las huellas y, para rematar, los limpia tapicerías Clean It de Rowenta, ideales para eliminar manchas y pelos en alfombras, cojines, sillas, sofás y hasta el coche. Un cóctel perfecto para eliminar la suciedad que dejan nuestros queridos animales con más facilidad. Además, ojo a esto:

La gama Rowenta Animal Care se adapta a cualquier tipo de mascota: pelo largo y enredado, pelo corto, rizado o duro o incluso pelajes de doble capa.

Facilita un hogar mucho más limpio invirtiendo mucho menos tiempo y esfuerzo gracias a una tecnología potente, intuitiva y práctica.

Aspirador limpia tapicería Rowenta Animal Care

Para conocer mejor todo lo que la gama Animal Care de Rowenta puede ofrecer para hacerte la vida más fácil en casa, hay que empezar por una de sus grandes estrellas. Los aspiradores limpia tapicerías Clean It pueden con absolutamente todo, ya que eliminan pelos y manchas en alfombras, sofás, cojines, sillas, camas de mascotas y hasta en los asientos y las alfombrillas del coche. ¿Lo mejor? Sorprendentemente, no es eso, es su capacidad para refrescar los textiles y las tapicerías para devolverles su frescura original y eliminar los malos olores.

Si te interesan, aquí tienes los dos aspiradores Clean It de Animal Care de Rowenta que debes tener fichados:

clean ainmal in5020 rowenta

Este aspirador limpia tapicerías portátil es de lo mejor de los modelos Clean It de Animal Care. Hace que la limpieza sea mucho más rápida y cómoda en casa al ser capaz de eliminar pelos, manchas y derrames con su potencia de succión de hasta 13,5 kPa (hasta 1 litro de succión cada 5 segundos con 750 W de potencia). Y lo mejor es que viene con numerosos accesorios para llegar a cualquier parte, hasta el coche, y es de lo más compacto.

Incluye una solución de limpieza que pulverizas sobre las manchas para que sea más fácil eliminarlas.

Viene con cabezales que son fáciles de cambiar y cubren todas tus necesidades de limpieza en el hogar.

Friega y aspira con una potencia perfecta.

clean animal rowenta

Si prefieres portabilidad, aquí tienes el aspirador limpia tapicerías más compacto de la gama Animal Care de Rowenta. Pequeño, pero potente y cómodo, deja unos resultados de lo más sorprendentes, ya que cuenta con una potencia de succión de hasta 11,5 kPa y 400 W. No hay mancha, pelo o derrame que se le resista y tiene un radio de acción de 5,65 metros.

Facilita la limpieza en casa, en el coche o en tu segunda residencia gracias a su ligero y compacto diseño.

Su depósito de agua limpia de 1,4 litros y de agua sucia de 0,85 litros le confieren una muy buena autonomía.

Cuenta con varios cabezales intercambiables que son de lo más versátiles.

rowenta vforec flex

Los dos limpia tapicerías son muy buenos por sí solos, pero dan aún mejores resultados cuando se combinan con las aspiradoras sin cable X-Force de Rowenta. Son aspiradoras muy potentes y prácticas que se cuelan por cualquier lugar donde las necesites. Un buen ejemplo de esto lo tenemos con la X-Force Flex 16.60, modelo con 315 AW de succión, el cepillo Neo que incluye luces LED para ver la suciedad mejor y un sistema antienredos a prueba de pelo de mascotas. No solo elimina el polvo y la suciedad, también acaba con cualquier pelo que haya de tu mascota en cualquier superficie, y lo mejor es que es muy ligera, flexible y aguanta hasta 2 horas de uso gracias a su batería.

Tiene una potencia de succión tan alta que te va a ahorrar mucho tiempo de limpieza.

Viene con un accesorio específico para pelo de animal que va muy bien en sofás, alfombras y el coche.

La luz LED del cepillo facilita mucho la limpieza al enseñar mejor la suciedad, y puedes ajustar la potencia automáticamente según el tipo de suelo.

Si pensabas que era imposible vivir con mascotas y tener una casa limpia, Rowenta ha llegado para demostrarte lo contrario con una gama de productos totalmente adaptada a las necesidades de los hogares en los que se convive con animales. Han diseñado una gama con la que podrás olvidarte del caos de tus mascotas y disfrutar de su compañía y amor incondicional libre de preocupaciones, libre de manchas y libre de suciedad.

¿Te has decidido y vas a dar ya el paso? Pues recuerda que puedes aprovechar el cupón promocional ELESPANOL15 y hacerte con cualquiera de estas soluciones de limpieza de Rowenta con un descuento del 15%. Gracias a la gama Animal Care, tendrás un hogar más limpio, por menos dinero y con mucho menos esfuerzo. Sí, tendrás más tiempo para disfrutar de tus peludos tanto como os merecéis. ¿Acaso se puede pedir más?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.