Termina el año con un smartphone de última generación baratísimo: menos de 200€ en las SuperOfertas de AliExpress

¿Sabes reconocer un móvil viejo que te pide que lo cambies? La batería no dura más de medio día, las aplicaciones tardan la vida en abrirse, te salta a diario el mensaje de 'almacenamiento lleno', aunque ya no sepas qué borrar... Y temes que cualquier día se apague y ya no se encienda más. En lugar de vivir con el miedo, estos últimos días del año son un buen momento para renovar tu smartphone.

Aunque las ofertas del Black Friday y el Cyber Monday ya han terminado, sigue habiendo descuentos interesantes, como las SuperOfertas de AliExpress en dispositivos como el smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G, ahora rebajado a menos de 200€ (costaba casi 400€) solo por tiempo limitado.

Lo mejor de este smartphone

Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con muy buena nitidez.

Cámara principal de 200 MP con resultados profesionales.

Procesador MediaTek Dimensity 7300 Ultra de alto rendimiento.

Batería de 5110 mAh que dura todo el día (y más).

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro

El smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G es un dispositivo de gama media con prestaciones que fácilmente podrían ser de gama alta. Tiene una pantalla curva AMOLED con una resolución nítida incluso a pleno sol, y se suman también HDR10+ y Dolby Vision para disfrutar siempre de cualquier contenido con una calidad top.

Llama la atención a simple vista, pero la cámara es mucho mejor de lo que ya parece con sus 200 MP y la Inteligencia Artificial, que adapta cada disparo según la escena. Y el procesador de 4 nm acompaña, tanto en juegos como en multitarea.

Es para ti si...:

Eres de ver series, jugar o editar fotos y necesitas una pantalla que acompañe.

Quieres un móvil al que no le falte detalle sin gastarte un dineral.

Utilizas mucho la cámara para grabar vídeos, viajes o redes sociales.

Echas en falta un smartphone con una batería que dure más de un día con un uso estándar.

Este smartphone Xiaomi encaja muy bien en todo lo anterior. Si sus prestaciones ya suenan bien, espera a comprobar por ti mismo todo lo que puede hacer en el día a día, ¡por menos de 200€!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.