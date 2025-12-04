El frigorífico americano más moderno de LG hunde su precio: con panel de cristal, máxima eficiencia y 39% de descuento

Si tienes una cocina relativamente grande o sois varios en casa, necesitas un frigorífico americano. Los combi o los que solo tienen dos puertas son ideales para aprovechar el espacio en cocinas pequeñas, pero los americanos son grandes, prácticos y con un diseño interior para familias que necesitan más espacio. Además, el acceso a todo lo que necesitas a diario es mucho más cómodo.

Eso sí, uno de sus mayores puntos fuertes es la eficiencia, porque todo frigorífico nuevo debería ser de bajo consumo. Worten tiene una amplia selección de grandes electrodomésticos en oferta, y uno de ellos es el frigorífico americano LG Instaview, uno de los más modernos del mercado, que pasa de costar casi 3.300€ a menos de 2.000€ en Worten. ¡Chollazo!

5 características top de este frigorífico

Panel Instaview para ver el interior con dos toques sin abrir la puerta.

Cascada de aire que fría más rápido y mantiene la temperatura uniforme.

Sistema SpacePlus con fabricador de hielo integrado.

Tecnología UVnano para eliminar bacterias y beber un agua más pura.

Compresor Smart Inverter de bajo consumo.

Frigorífico americano LG Instaview

Frigorifico americano lg

El frigorífico americano LG Instaview tiene muchísimos puntos fuertes, y uno de los más evidentes es la capacidad de 638 litros pensada para toda la familia. El acabado en negro grafito antihuellas le da un toque elegante y moderno a cualquier cocina, pero lo mejor es la puerta Instaview. Es un panel de cristal que permite ver lo que hay dentro con solo hacer 'toc-toc' sin tener que abrir la puerta.

Así, evitar que se pierda el frío y haces tu frigorífico americano mucho más eficiente. También es posible gracias a las tecnologías Economic Care+, Smart Fresh Air o Linear Cooling, además de la conectividad Wi-Fi para controlar el frigorífico LG en oferta desde el móvil.

Opiniones de este frigorífico americano LG Instaview

"No puedo estar más contento. Es una auténtica pasada, la capacidad que tiene, el diseño, el color, el depósito de agua y hielo... Sin palabras. El Instaview está genial para ver qué tienes dentro sin abrir la puerta. Lo compraría mil veces. más".

"Queda genial en nuestra cocina. Lo de poder ver el interior antes de abrir está genial".

"Después de comparar más de 10 frigoríficos me decanté por esta marca y modelo por varios motivos: capacidad, 4 puertas, ventana para ver antes de abrir, conexión Wi-Fi y buenas referencias de la marca LG en frigoríficos".

Puedes comprar un frigorífico más pequeño, pero jamás con tanta tecnología y tan eficiente como este LG. Además, Worten acaba de hundir su precio a mínimos históricos. ¿No lo vas a aprovechar?

