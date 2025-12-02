Llegan las Rebajas de Navidad a AEG: date un capricho con esta máquina de café espresso rebajada 130€

Todos tenemos nuestras cafeterías favoritas, donde te has tomado los mejores cafés de especialidad de tu vida. ¿Y si ahora ese lugar de confianza fuese tu cocina? Si el café es tu bebida favorita, disfrutas de tu taza calentita cada mañana y quieres aprender a prepararlo como en una cafetería, necesitas una máquina de café espresso en casa.

Aunque hubo un tiempo en el que las cafeteras de cápsulas le ganaron terreno al resto, ahora son las máquinas espresso las que están viviendo ese boom para disfrutar en casa de un sabor intenso, con cuerpo y con un mejor aroma que las monodosis. ¿Sabes qué es lo mejor? Que acaban de llegar las Rebajas de Navidad a AEG y justo hemos fichado la máquina de café espresso AEG rebajada 130€ solo por tiempo limitado.

Puntos fuertes de este producto

Doble Thermoblock para preparar café y espumar leche al mismo tiempo.

Cabezal de filtración comercial de 58 mm para una extracción más precisa.

Molinillo cónico con 30 niveles de molienda y espumador de leche de tamaño completo.

Panel muy intuitivo con indicador de presión manual.

Por qué comprar una máquina de café espresso AEG esta Navidad

máquina café espresso AEG

La máquina de café espresso AEG Serie 8000 es para ti si no puedes empezar el día sin una buena taza de café y quieres aprender a prepararlo para tener en casa un sistema más profesional. Sabemos que las cápsulas son más cómodas, pero jamás vas a conseguir un resultado con tanto cuerpo y sabor.

Tiene 2200 W de potencia y 20 bares de presión para conseguir tus espresso con una buena crema. La tecnología PID controla la temperatura, incluye un depósito de café de 250 gramos, selector de vapor y espumador grande para jugar con bebidas más elaboradas. Ideal para un espresso, un capuccino, un latte macchiato o un flat white, entre otros. ¡Tú eliges!

Cómo preparar café en una máquina espresso

Aunque al principio te cueste un poco más, es muy sencillo preparar un café en una máquina espresso. Sigue estos pasos:

Ajusta primero el nivel de molienda. Cuanto más fino sea, más intenso y concentrado te saldrá el café. Elige tu taza y deja que el sistema Thermoblock alcance la temperatura. Asegúrate de que el portafiltro esté bien limpio y seco. Rellénalo con la dosis adecuada de café y presiona suavemente para nivelarlo. Colócalo en el cabezal y activa la extracción. El indicador de presión te guiará en todo momento. La crema dorada y consiste es señal de que vas por buen camino. Si le quieres añadir leche, activa el vaporizador y elige la textura que más te guste.

¿Pensabas que era tan fácil? Podrás preparar tu especialidad de café favorita en unos pocos minutos, con mucho cuerpo, sabor y ese olor a café recién hecho que echabas de menos. ¡Ahora por menos de 300€ en las Rebajas de Invierno de AEG!

