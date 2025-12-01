Ikea rebaja la mesa de comedor que parece de diseño y de la que te vas a enamorar a primera vista

¿Estás pensando en cambiar la decoración de tu salón? No hace falta que hagas una gran reforma, pues es suficiente con pintar las paredes, el suelo si es demasiado antiguo y cambiar los muebles. Y lo que no te puede faltar es una buena mesa de comedor, varias sillas, un mueble para la televisión, un sofá y otros muebles auxiliares según el espacio y tus necesidades.

No hemos podido evitar resistirnos a la mesa de comedor de la serie LISABO de Ikea, pues combina madera clara con líneas suaves y un diseño que cada vez que sale a la venta, arrasa. Ahora, se ha colado en la sección Special Prices de Ikea con 40€ de descuento solo por tiempo limitado. Además, solo durante este lunes con motivo del Cyber Monday puedes ahorrar un 10% extra sobre los precios rebajados en compras superiores a 150€ con el cupón CYBER2025.

Puntos fuertes de este mueble de Ikea

La serie LISABO ha sido premiada con el Red Dot en uno de los premios de diseño más prestigiosos del mundo.

Estructura ligera y resistente inspirada en la ingeniería aeronáutica.

Montaje muy sencillo con un único herraje por pata.

Formato perfecto para cuatro personas sin ocupar demasiado espacio en el salón.

Así es la mesa de chapa fresno rebajada en Special Prices

mesa chapa fresno

La mesa de comedor de la serie LISABO de Ikea te va a alucinar si te gusta la decoración clara, porque está hecha a base de un tablero de chapa de fresno con patas de abedul macizo. Tiene una superficie de 140 x 78 cm con espacio suficiente para cuatro comensales y un tamaño muy compacto ideal para cualquier espacio.

El diseño incluye también una estructura interna muy ligera con un núcleo tipo acordeón de tablero de fibras de alta densidad. El montaje es supersencillo y, si lo prefieres, también la tienes disponible en color negro.

Trucos para amueblar tu casa con esta mesa de comedor

Si quieres un salón minimalista y en tonos neutros, esta mesa de comedor va a encajar de maravilla. Y aquí van otros tips para acompañarla:

Utiliza sillas blancas o beige, textiles en lino y lámparas en madera o fibras vegetales si quieres mantener la armonía visual.

Para un ambiente más cálido, añade sillas tapizadas en tonos terracota, estanterías de abedul, aparadores de madera clara o detalles en ratán y yute.

Si lo tuyo es un estilo más moderno, opta por sillas negras o de grafito, y una alfombra geométrica en blanco y negro.

Aprovecha que esta mesa de comedor de Ikea tan popular y premiada vuelve a estar rebajada en su sección de Special Prices, porque le da a dar a tu salón un toque muy interesante ¡por menos de 140€!

