Adelanta los regalos de Navidad con esta oferta de FNAC: PS5 digital con el Fortnite por 150€ menos este Black Friday

¿Estás pensando ya en los regalos de Navidad? El mes de diciembre está a la vuelta de la esquina, así que las ofertas del Black Friday vienen de maravilla para adelantar las compras y ahorrarte un buen dinero, sobre todo si vas a regalar tecnología o una PlayStation 5, como la que hemos fichado rebajada. FNAC ya ha comenzado su Black Friday particular con descuentos de hasta el 50% solo hasta el 30 de noviembre, ¿no los vas a aprovechar?

De entre todos los chollos que tienen estos días, hemos fichado la PS5 digital en un pack con el Fortnite Cobalt Star incluido. Ha pasado de costar 500€ a poder llevártela a casa por menos de 350€. Así que si estabas pensando en regalar a alguien la PS5 o en comprarla para ti, tienes que aprovechar este chollo.

Puntos fuertes de esta PS5

Carga ultrarrápida con una SSD integrada.

Pack Fortnite con skins y contenido exclusivo listo para usar.

Diseño slim compacto que encaja en cualquier rincón.

Inmersión total con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos

1 TB de almacenamiento para instalar más juegos sin preocuparte por el espacio

Por qué es el mejor regalo para esta Navidad

PS5 digital en pack con el Fortnite Cobalt Star

La PS5 digital en un pack con el Fortnite Cobalt Star es un regalazo para hacer estas fiestas. Para empezar, es una versión de la consola con un diseño muy fino y elegante sin unidad de disco, es decir, tendrás que comprar y descargar los títulos online. Eso sí, mantiene la misma potencia y el rendimiento que la consola estándar, aunque esa ausencia de disco la hace más barata y además con esta oferta de Black Friday de FNAC te podrás ahorrar un buen dinero.

Tiene buena velocidad de carga, es retrocompatible con más de 4.000 juegos de PS4 y el mando DualSense está pensado para hacer la experiencia mucho más sensorial. Pero su punto fuerte es que incluye el juego Fortnite Cobalt Star con accesorios exclusivos y 1000 paVos para canjear en la tienda del juego.

Black Friday de FNAC: cuánto dura y cómo aprovecharlo

El Black Friday de FNAC comenzó hace unos días y se alargará hasta el 30 de noviembre con descuentos brutales en todas las categorías. Por ejemplo, ahora mismo tienen descuentos de hasta el 50% en gaming, telefonía, sonido, deporte, movilidad y cine. También chollos en hogar, electrodomésticos y hasta un 4x3 en música.

Por eso, si tienes que renovar tecnología o estás pensando en alguien que disfrutaría de la PS5, aprovecha ahora porque estos precios van a desaparecer en muy pocos días. Y también encontrarás ofertas flash que solo duran 24 horas (si no se agota el stock antes).

No todos los días tienes la oportunidad de estrenar la PS5 más nueva de Sony a un precio tan bajo. Aprovecha la oferta, ¡solo hasta el 30 de noviembre!

