Arrasa en el Black Friday de Samsung con estos 5 chollazos que tienen rebajas de hasta el 50%

Descuentazos de hasta el 50% en los grandes favoritos de Samsung. La mejor tecnología en móvil, tablets, portátiles, electrodomésticos y wearables, a precio de derribo.

¿Estabas esperando al Black Friday para cambiar de teléfono? ¿Llevas tiempo dándole vueltas a la idea de comprar un nuevo televisor? ¿Tu portátil ya no puede más? Pues Samsung ha dado el pistoletazo de salida con el Black Friday 2025. Solo hasta el 1 de diciembre, te ofrece descuentazos de hasta el 50% en varios de sus mejores productos.

Rebajas por todo lo alto en smartphones, televisores, electrodomésticos, tablets, ordenadores portátiles y mucho más. Eso es lo que te espera si echas un vistazo al catálogo de ofertas Black Friday de Samsung. Además, podrás disfrutar de descuentos adicionales de 50 € si pagas con Bizum o Samsung Pay en compras superiores a 700 €. Son todo facilidades.

Vas a encontrar cientos de oportunidades en teléfonos punteros, televisores QLED y hasta frigoríficos. ¿Estabas pensando más en mirar algún smartwatch? Tampoco hay problema, porque las ofertas Black Friday en Samsung Buds y Samsung Watch traen descuentos de hasta el 45% en casi todos sus modelos más top.

Lánzate a por la mejor tecnología con Samsung y ahorra como nunca. Además, las ventajas no acaban ahí porque, si compras a través de la app de Samsung, disfrutarás de un descuento extra del 5%. Por no hablar de su servicio de entrega rápido y gratuito, sus opciones de financiación flexible y los numerosos descuentos según los métodos de pago que elijas. ¿No sabes por donde empezar ante tantas cosas? No te preocupes, te traemos una selección con los mejores chollazos del Black Friday 2025 de Samsung.

Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB

El último modelo de la gama Galaxy es el gran protagonista de las ofertas en móviles del Black Friday de Samsung. El Galaxy S25 Ultra viene con 6,7 " de pantalla y el S-Pen para ofrecer una experiencia única a nivel de imagen, sonido y rendimiento.

Equipado con Galaxy AI para ayudarte en edición de fotos o en tu día a día, con el procesador más potente hecho jamás para un Samsung Galaxy, una batería que aguanta más de un día de uso, sus cámaras profesionales con AI ProVisual Engine que mejora automáticamente tus fotos y vídeos y una dupla de 256 GB de memoria y 12 GB de RAM, es sobresaliente en todos los aspectos. Incluso en el precio, ya que ahora lo tienes rebajado a 999 €, ó 949 € si lo pagas con Bizum o Samsung Pay.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

¿Quién dijo que la portabilidad implicaba renunciar al rendimiento? La Galaxy Tab S11 Ultra demuestra que no tiene por qué ser así. Esta tablet de Samsung con 14,6 pulgadas de pantalla y grosor de 5,1 mm es compatible, viene con el S-Pen, tecnología Galaxy AI para hacerte la vida más fácil y una batería que aguanta hasta 23 horas de funcionamiento.

256 GB de memoria con procesador Octa-Core de hasta 3,75 GHz, 12 GB de memoria RAM y Wi-Fi a máxima velocidad para que te conectes sin problemas a cualquier red. Es la tablet perfecta para trabajar si estás fuera de casa. No echarás de menos tu portátil con ella, y más con los 270 € de descuento que tiene por el Black Friday, junto con los 50 € extra por pagar con Bizum o Samsung Pay.

Samsung Galaxy Book5 Pro

Eficiencia y elegancia se dan la mano en el Galaxy Book5 Pro y en una de las mejores ofertas en portátiles Samsung del Black Friday. Este modelo tiene 16 GB de RAM, 1 TB de disco duro y 14 pulgadas de pantalla. Es pequeño, pero matón, sobre todo por su procesador Intel Core Ultra y su gráfica Intel Arc 130V.

Un combo de especificaciones que saca el máximo partido al sistema operativo Windows 11 Home que trae. Si lo quieres para ofimática, creación de contenido, diseño o videojuegos, no te va a decepcionar, sino todo lo contrario. Nunca antes 1,23 kg de ordenador habían sido capaces de tanto, y por tan poco dinero. Aprovecha que está rebajado a 1499 € en el Black Friday y págalo con Bizum o Samsung Pay para que te salga 50 € más barato.

Smart TV Samsung Neo QLED 65"

La Samsung Neo QLED es una de las mejores smart TV del mercado para cine, series y videojuegos. Sus 65 pulgadas a 4K te atraparán desde el momento en el que la enciendas, y su procesador NQ4 AI Gen2 se encargará de hacer que todo lo que haya por pantalla se vea y se oiga mejor. Además,con la tecnología Motion Xcelerator de 144 Hz hace que los videojuegos vayan mucho más fluidos. Ideal si tienes una consola de nueva generación.

Calidad de imagen soberbia gracias al poder de la IA y el panel Quantum Mini LED, que da más vida y contraste a la imagen, encapsulado en un diseño AirSlim ultrafino y con marcos mínimos. Por si fuera poco, no solo es compatible con miles de apps, sino que también tiene el asistente de IA Copilot para resolver cualquier duda o darte recomendaciones. Y todo esto por 729 € gracias al Black Friday 2025 de Samsung. ¿Vas a pagar con Bizum? Entonces ahorrarás 50 € más.

Frigorífico americano Samsung Bespoke AI

Si no te vale con un modelo combi y quieres algo más grande, este frigorífico americano Samsung Bespoke AI es perfeceto. Mide 178,4 x 91,2 x 72,6 cm y tiene un diseño de doble puerta aprovechado al milímetro con su tecnología SpaceMax. Aísla su interior perfectamente a la vez que da más espacio para conservar frescos y congelados. ¿Lo mejor? Sin duda su modo AI Energy, que analiza tu consumo energético para regular su gasto y ayudarte a ahorrar en la factura de la luz.

Además, tiene WiFi integrado para que puedas ajustar sus modos y temperaturas estés donde estés, o detectar posibles problemas. Refresca todo de manera uniforme con su tecnología All-Around Cooling, mantiene la temperatura constante y hasta tiene un modo de frío rápido para esas bebidas que acabas de guardar dentro y necesitas frías cuanto antes. Es un frigorífico redondo en prestaciones que tienes rebajado a 1099 € por el Black Friday de Samsung y, además, si entregas tu antiguo electrodoméstico, recibes otros 100 € extra de descuento.

¿Tienes ya claro a por qué lanzarte? Tienes hasta el 1 de diciembre para decidirte, pero no te lo pienses demasiado, porque las ofertas del Black Friday de Samsung vienen pisando muy fuerte, y van a volar.