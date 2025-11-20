¿Pensando en el menú navideño? AEG te lo pone fácil con este ofertón (solo durante el Black Friday)

La Navidad es una de las épocas más especiales del año, pero también hemos de reconocer que tiene mucho trabajo en casa. Sobre todo si eres anfitrión de alguna comida o cena y te toca preparar el menú. Este año, nuestra propuesta es que ahorres tiempo en la cocina, aunque sin renunciar a recetas originales ni dejarlo todo en manos de otra persona. Serás tú quien sorprenda a los tuyos, pero un robot de cocina te pondrá las cosas más fáciles.

¿Todavía no tienes uno? El Black November de AEG te lo pone fácil con un descuento de 160€ en el robot de cocina Deli de 1200 W con el que podrás preparar aperitivos, platos principales y hasta postres. ¡Vas a alucinar con lo versátil que es!

Lo más destacado del robot de cocina AEG

Motor de 1200 W que funciona con masas densas sin perder estabilidad.

6 velocidades con función Pulse para controlar todas las recetas.

Bol de acero inoxidable de 5 litros incluido para todo tipo de recetas.

Incluye un juego de accesorios de acero inoxidable para amasar, batir y mezclar.

Por qué comprar hoy este robot de cocina AEG

robot de cocina aeg deli

El robot de cocina Deli de 1200 W de AEG te ayuda a conseguir resultados profesionales sin salir de casa. Lo hace con prestaciones a la altura, como 1200 W de potencia para amasar todo tipo de masas (pan, pizzas, repostería...). Además, lo que destacan otros clientes es su potente sistema de mezclado orbital que garantiza que todos los ingredientes se mezclen de manera adecuada.

Otro punto fuerte es el bol de acero inoxidable de 5 litros con el que podrás cocinar varias recetas a la vez. Esto viene de maravilla si sois bastantes en casa o esta Navidad te toca cocinar para toda la familia. Por supuesto, incluye varios accesorios que te ponen las cosas fáciles, como un gancho amasador, un batidor plano y otro de varillas.

Black Friday de AEG: cuánto dura y cómo aprovecharlo

El Black Friday de AEG es una de las mejores oportunidades que tienes hoy para renovar pequeños y grandes electrodomésticos con precios brutales. Seguro que conoces de sobra los dispositivos de la marca, y ahora te los puedes llevar con grandes descuentos en toda su gama, como en este robot de cocina.

AEG ha bautizado a estas ofertas como Black November, y tienen descuentazos en hornos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, robots de cocina, batidoras... Si quieres modernizar algún dispositivo en casa, darte un capricho o que tus fiestas sean más sencillas, aprovecha antes de que suban de precio. Incluso puedes aprovechar para adelantar las compras de Navidad, ¡tu bolsillo te lo va a agradecer!

¿Ya te imaginas preparando el menú para estas fiestas? Aprovecha que este robot de cocina AEG (está arrasando en ventas) ahora cuesta menos de 200€. ¡Solo por tiempo limitado!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.