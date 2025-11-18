Lava y seca tus prendas a la vez: este es el electrodoméstico que necesitas en casa este invierno (y en oferta)

¿Te pasa que la ropa tarda una eternidad en secarse en invierno? Cuando hace buen tiempo la puedes tender al aire libre y en unas pocas horas la tienes seca. Pero en invierno, con la lluvia, la humedad y el frío, perfectamente puede tardar varios días (en el mejor de los casos) en secarse. Y si no, la otra opción es tener un tendedero en cualquier lugar dentro casa. Pero hay una alternativa todavía mejor, y es tener en casa una lavasecadora que lave y seque las prendas al mismo tiempo.

La falta de espacio no es ninguna excusa, porque donde antes iba la lavadora, ahora va este electrodoméstico 2 en 1 que lo hace todo a la vez. Son dispositivos que ahora tienen ciclos más eficientes, cuidan mejor los tejidos y hasta reducen las arrugas para que no tengas que pasar tantas horas planchando. Y tampoco vas a tener que gastarte un dineral, porque hemos fichado la lavadora secadora de libre instalación Serie 7000 ProSteam de AEG rebajada 250€ solo durante el Black Friday de AEG. ¡Aprovéchalas!

Beneficios de tener una lavasecadora en casa

Ahorro de espacio al tener la lavadora y la secadora en el mismo electrodoméstico.

Puedes completar el ciclo sin mover la ropa de una máquina a otra ni tenderla al aire libre.

Se reduce la humedad en casa al no tener que utilizar un tendedero.

Mayor protección de los tejidos con programas específicos.

Lavadora secadora de libre instalación Serie 7000 ProSteam AEG

Lavadora secadora de libre instalación Serie 7000 ProSteam

La lavadora secadora de libre instalación Serie 7000 ProSteam de AEG es un electrodoméstico con una capacidad de 10 kilos para el lavado y 6 kilos para el secado, así que podrás hacer la colada diaria como siempre. La tecnología que más nos gusta es la ProSteam, porque permite refrescar la ropa con vapor, con menos agua y sin someter a los tejidos a un ciclo de lavado completo si no es necesario.

Además, la tecnología DualSense adapta la temperatura y los movimientos del tambor, mientras que el sistema AutoDose calcula automáticamente la dosis exacta de detergente y de suavizante para evitar desperdicios. Por supuesto, la podrás controlar desde el móvil gracias a la app My AEG Care.

Opiniones de esta lavadora secadora AEG

"La lavadora secadora cumple sobradamente mis expectativas. Tendrás la ropa como siempre has querido".

"Una característica que me encanta es el programa ProSteam, que realmente ayuda a reducir las arrugas en la ropa, facilitando el planchado".

"Muy buen producto. Se nota la calidad en cada detalle: puerta, mandos, depósito de detergente, etc. Un gran diseño y muy silenciosa".

¿Te la imaginas en casa? Aprovecha que AEG acaba de tirar el precio de esta lavasecadora solo durante el Black Friday 2025, ¡chollazo!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.