Esta cafetera espresso Cecotec lo tiene todo: muele, espuma y prepara café como un profesional

Hay pocos placeres en la vida que se comparen a la sensación de tomarte un café recién hecho por la mañana, sobre todo en esta época del año. Eso sí, si quieres que sepa igual de bien que el de tu cafetería de confianza, vas a tener que 'modernizar' tu sistema y empezar a utilizar una cafetera espresso. Ni italiana ni de cápsulas, esta es la alternativa perfecta para sentirte un auténtico barista.

De hecho, estas cafeteras están muy de moda últimamente, porque son fáciles de utilizar y además preparan café con crema, aroma y cuerpo perfectos. Como la cafetera espresso Power Espresso 20 Grind de Cecotec, que ahora tiene un 35% de descuento durante los CecoDays. ¿Te animas a probarla?

Lo más destacado de este producto

Muele el grano al instante para conservar todo el aroma y el sabor del café recién hecho.

Presión profesional de 20 bares para una extracción intensa y equilibrada.

Boquilla espumadora desmontable para crear espuma de leche cremosa sin esfuerzo.

Pantalla táctil intuitiva con diferentes modos para preparar 1 o 2 tazas de café a la vez.

Razones para comprar esta cafetera espresso

cafetera espresso Power Espresso 20 Grind Cecotec

La cafetera espresso Power Espresso 20 Grind de Cecotec es el pequeño electrodoméstico que te falta en la cocina si eres fan del café. Uno de sus 'secretos' es el sistema Thermoblock que asegura una distribución uniforme del calor para conseguir la temperatura perfecta. Por tanto, te podrás beber a diario un café perfecto con mucho cuerpo, una crema densa y un aroma a café recién hecho en toda tu casa.

Además, cuenta con 20 niveles de molienda para que adaptes la textura del grano según la especialidad de café que prefieras. Por supuesto, sirve para espressos, latte macchiato, capuccinos, descafeinados y muchos más, gracias también a la boquilla espumadora desmontable.

Preguntas frecuentes

¿No sabes del todo cómo funciona una cafetera espresso o cómo sacarle partido? Resolvemos las preguntas frecuentes.

¿Esta cafetera muele el café automáticamente?

Sí, incluye un molinillo con 20 niveles de molienda ajustables para adaptarse a tu gusto.

¿Se puede usar con café molido o solo con grano?

Puedes usar ambas opciones: café en grano o café molido si lo prefieres.

¿Hace espuma de leche?

Sí, cuenta con una boquilla espumadora desmontable y perfecta para preparar capuccinos o lattes.

¿Cuánto tarda en preparar un café?

Menos de 1 minuto, gracias sobre todo a su sistema de calentamiento rápido de 1350 W.

¿Qué presión tiene y qué implica eso en el café?

Trabaja con 20 bares de presión para una extracción perfecta , con crema densa y un buen sabor.

Esta cafetera espresso es una de las mejores inversiones que puedes hacer si te gusta el café, mucho más ahora que está rebajada a menos de 150€ en Cecotec. ¡Chollazo!

