Con este calefactor cerámico de Cecotec te olvidarás del frío, y de la factura de la luz

Se avecina el frío, y ya estás temblando no por la bajada de temperaturas, sino por la subida de la factura de la luz. Si quieres despreocuparte por ambas cosas, el Calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 10000 Smart es lo que necesitas. Con su sistema de calefacción cerámica, consigue una temperatura homogénea en estancias de más de 20 metros cuadrados, en poco tiempo y sin hacer apenas ruido. Y además consume muy poco.

Lo puedes conseguir ahora mismo por 43,90 € (frente a los casi 50 € que suele costar), y es una opción ideal para habitaciones, cuartos de baño o incluso salitas. Además, como pesa poco y trae asa, te lo puedes llevar a donde quieras.

Lo mejor de este calefactor

Tiene 3 modos de funcionamiento, incluyendo ventilador para mover aire fresco.

Es capaz de calentar estancias de hasta 22 metros cuadrados en cuestión de segundos.

No hace apenas ruido, sin superar los 30 dB. Ideal para dormir.

Se puede programar hasta 8 horas con su temporizador.

Calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 10000 Smart

Calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 10000

Ni el consumo exagerado de otros, ni los vaivenes de temperatura. Con el Calefactor cerámico Cecotec Ready Warm 10000 Smart, tienes a tu disposición un sistema que ajusta la potencia automáticamente y distribuye el calor de forma homogénea por toda la estancia gracias a su tecnología cerámica. Es muy seguro, ya que se apaga en el momento en el que detecta sobrecalentamiento o vuelcos, y además lo puedes llevar a cualquier parte de casa, ya que pesa poco más de 2,5 kilos y cuenta con un asa. Es tu mejor aliado para combatir el frío y la factura de la luz, ya que su modo Eco consume muy poco y calienta muy bien, y tiene hasta ventilador para el verano.

Perfecto para hogares donde haga falta una solución portátil que ayude a conseguir una temperatura adecuada, y sobre todo se busque ahorrar en la factura de la luz. Es ideal.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Los usuarios que tienen este calefactor de Cecotec están bastante contentos con su rapidez para caldear el ambiente y su portabilidad. Puedes leer algunas reseñas a continuación:

"Manejable y eficiente. Lo puedes transportar por casa fácilmente, apenas pesa. Es súper eficiente y calienta la estancia suavemente, sin esa sensación de asfixia de algunos aparatos. El modo eco es suficiente para un dormitorio."

"Muy fácil de manejar. Muy cómodo y da bastante calor. No pesa nada, por eso se puede llevar a todas las habitaciones cómodamente."

"Lo utilizamos en el baño en sustitución de otro aparato que teníamos, dando mejor resultado."

PcComponentes se compromete, además de ofrecerte un precio atractivo con esta oferta, a realizar el envío en un plazo de tan solo 24 horas. ¿Lo vas a dejar pasar?

