La webcam profesional que necesitas para tus streaming es esta Razer Kiyo X que tienes rebajada a 40 € (antes 56 €)

Si quieres subir de nivel tus streamings y tus vídeos, lo primero que necesitas es una buena cámara. Y no, no necesitas hacer una inversión monumental, solo tienes que hacer una inversión inteligente. ¿Cómo? Con ofertas como la de la Webcam Razer Kiyo X, que ofrece vídeo a 1080p y 30 FPS con una calidad ideal incluso con poca luz, que es totalmente configurable, fácil de usar y además está rebajada a solo 40 € en PcComponentes.

Una webcam de calidad profesional perfecta si eres streamer o creador de contenido, y que va de sobra en caso de que teletrabajes y hagas videollamadas con frecuencia. Se ve de fábula y configurarla es tan simple como conectarla. Lo hace todo fácil.

Lo mejor de esta webcam

Graba vídeo a 720p y 60 fps o a 1080p y 30 fps, ideal para streaming.

Incluye anillo de luz virtual integrado, controlando la iluminación sin necesidad de luces externas.

Se puede colocar en el monitor, portátil o trípodes graciasa su base ajustable.

Para usarla, solo tienes que conectarla, y funciona con todo el software de streaming.

Webcam Razer Kiyo X

Razer webcam

Lo que más te va a gustar de la Webcam Razer Kiyo X es que no vas a tener que pelearte con la iluminación para usarla. Este modelo es capaz de ofrecer siempre una imagen con luz y balance bien equilibrados, con un amplio ángulo de visión de 82 º y un sensor de 2,1 MP que hace que la imagen siempre sea colorida y realista, aunque haya poca luz. ¿Quieres personalizarla? Sin problema, porque viene con Razer Synapse, un software con el que puedes controlar el brillo, la saturación, el contraste, los blancos y mucho más a través de un panel pensado para que cualquiera pueda usarlo, y con diferentes perfiles para guardar y usar según la situación.

Es una webcam que mira directamente a creadores de contenido, gamers, streamers o incluso personas que teletrabajan y realizan reuniones a diario para las que necesitan una imagen profesional. Da una calidad muy similar a cámaras profesionales, pero por muchísimo menos dinero.

¿Qué opinan quienes la tienen?

Su capacidad para mostrar una imagen nítida y clara aun con poca luz, y que solo hay que conectarla para usarla, es lo que más gusta a quienes tienen la Kiyo X. Aquí puedes leer varias reseñas de usuarios que hemos recopilado.

"Muy buena camara para grabar tanto con o poca luz. Aparte que estéticamente es muy bonita."

"La cámara es una pasada. Comorarandola con su versión pro merece más la pena está porque tiene 30 fps que van más que sobrados para streamear y es la mitad de precio"

"Calidad precio lo mejorcito del mercado. La compré para realizar Certificaciones modalidad Proctored y la verdad que 0 problemas, nada de desenfoques inesperados, apagones. Fue plug and play."

Precio rebajado a casi la mitad con la posibilidad de recibirla en casa en tan solo 24 horas. PcComponentes se compromete a hacer la entrega más rápida posible con esta oferta. ¿Lo vas a aprovechar?

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.