¿Merece la pena comprar un iPhone 14 reacondicionado? Este tiene un precio en PcComponentes que está arrasando

Seguro que tienes cerca a un amigo o familiar (incluso tú mismo) que se ha comprado hace poco un smartphone reacondicionado y está encantado. Porque el móvil está perfecto, le han cambiado la batería, no tiene ningún arañazo y además se ha ahorrado un buen dinero en comparación con uno nuevo. Eso sí, hay dispositivos que compensan más que otros, y el iPhone 14 reacondicionado es uno de los que más merecen la pena hoy.

¿El motivo? El iPhone 14 todavía es un modelo 'reciente', soporta durante varios años más las actualizaciones de Apple, tiene buena cámara, una pantalla Super Retina XDR y un muy buen rendimiento. Si ya de por sí en el mercado está a buen precio, ahora hemos fichado el Apple iPhone 14 reacondicionado en PcComponentes por menos de 350€. La oportunidad perfecta para estrenar un iPhone sin gastarte un dineral (y en perfecto estado).

Puntos fuertes de este iPhone 14 reacondicionado

Cámara dual profesional con la calidad de Apple y resultados profesionales incluso con poca luz.

Chip A15 Bionic muy fluido y eficiente energéticamente.

Autonomía estupenda para utilizarlo durante todo el día.

Resistente al agua y al polvo (IP68) para una mayor tranquilidad.

Diseño moderno en color azul (lo tienes en otros tonos), materiales premium y pantalla OLED Super Retina XDR.

Así es el iPhone 14: cámara, almacenamiento y más

iPhone 14

El iPhone 14 reacondicionado de 128 GB mantiene intactas todas las características que nos llamaron la atención cuando Apple lo lanzó al mercado. Tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas con una calidad brutal, negros profundos, brillo HDR y una respuesta háptica muy suave. Es perfecto para ver cualquier contenido en streaming, editar o hacer un uso habitual de WhatsApp y redes sociales.

Uno de sus puntos fuertes es su sistema de cámara dual de 12 MP con un gran angular y un ultra angular que mejoran las fotos en condiciones de poca luz. Además, es hasta 2,5 veces mejor en este ámbito que las generaciones anteriores del iPhone. Incluye también los modos Acción y Cine para grabar vídeos con una calidad profesional.

La seguridad, por supuesto, sigue siendo una de las prioridades de Apple. Este iPhone 14 reacondicionado incluye Face ID, autenticación inmediata, modo Detección de Accidentes y el SOS de emergencia. Además, es compatible con MagSafe y tiene hasta 20 horas de reproducción de vídeo con carga rápida.

Ventajas de comprar un iPhone 14 reacondicionado

El precio es una de las razones principales para comprar un iPhone 14 reacondicionado, pero hay muchas más:

Incluye garantía para mayor tranquilidad, así que estás cubierto ante posibles fallos igual que con un teléfono nuevo.

Cada dispositivo pasa por controles técnicos muy estrictos para garantizar la calidad.

Mismo rendimiento y diseño premium por mucho menos. Por ejemplo, este mismo móvil costaba 1.009€ cuando salió al mercado y hoy lo puedes tener por menos de 350€.

Al comprar un iPhone 14 reacondicionado, aportas tu granito de are al medioambiente y a un modelo de consumo más sostenible.

¿Qué más necesitas? Tienes el iPhone 14 reacondicionado disponible en varios colores (amarillo, blanco, negro, púrpura y rojo, además de este azul) y también con distintas opciones de almacenamiento (esta versión de 128 GB, 256 y 512 GB). Este modelo que hemos fichado en PcComponentes cuesta 350€, y es la mejor manera de estrenar un smartphone de última generación y top ventas por un precio ridículo.

