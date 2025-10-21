Adelántate al Black Friday con Leroy Merlin y renueva tu hogar con hasta un 35% de descuento

El Black Friday adelantado de Leroy Merlin llega un mes antes de lo previsto y con descuentos de hasta el 35% en decoración, baño, cocina y mucho más.

¿Estás pensando en renovar tu casa? Cambiar el baño, la cocina, los muebles del salón, tener un hogar conectado o directamente hacer la reforma con la que llevas años soñando. Tengas lo que tengas en la cabeza, este es el mejor momento para hacerlo, porque el Black Friday 2025 acaba de llegar a Leroy Merlin con descuentos de hasta el 35%.

Así que si no quieres esperar al 28 de noviembre, fecha en la que oficialmente se celebra el Black Friday este año, ahora puedes adelantarte con las ofertas de Leroy Merlin en cocina, baño, calefacción y decoración. Nunca es pronto para ahorrar, así que hemos hecho una selección de los mejores chollos del Black Friday adelantado de Leroy Merlin para que renueves tu casa con los precios más bajos. Toma nota y aprovecha que las ofertas ya están activas, porque desaparecerán el 17 de noviembre (o antes si se agotan existencias).

Ofertas de Leroy Merlin en decoración

Espejo leroy1

Para empezar, el Black Friday de Leroy Merlin tiene ofertas muy potentes en decoración. De hecho, un pequeño accesorio tiene el poder de transformar cualquier espacio, hacerlo más acogedor, más elegante o directamente que parezca otro completamente diferente. Por ejemplo, un espejo enmarcado de pared redondo que queda de maravilla en un recibidor, el baño o en cualquier rincón del dormitorio. Además, ahora tiene un 35% de descuento solo por tiempo limitado.

Otro elemento de decoración que queda genial en cualquier estancia es la lámpara de techo colgante de hierro negra, también rebajada a menos de 12€ durante estos descuentos en hogar de Leroy Merlin. Hay muy pocas tan originales como esta.

Tampoco nos hemos podido resistir a la estantería metálica gris texturizada que sirve para organizar una habitación, una sala de juegos y hasta un trastero. Tiene tantas utilidades como imagines, y mucho más ahora que está rebajada un 20% en Leroy Merlin.

Aprovecha el Black Friday para crear tu hogar inteligente

Interruptor inteligente

Si has entendido el papel tan importante que juega la tecnología en casa, tienes que aprovechar el Black Friday adelantado de Leroy Merlin para introducir un dispositivo inteligente que te haga la vida más fácil. Y también ahorrar, como con el termostato inteligente cableado TADO v3+ con el que podrás controlar la calefacción de una manera más inteligente y adaptada a tus hábitos. El ahorro comienza desde que lo compras en Leroy Merlin, porque está rebajado a menos de 100€.

Otro dispositivo mucho más pequeño y más barato es el enchufe WiFi 16A con medidor de consumo que también te va a ayudar a ahorrar mucho más de lo que crees. Controla la energía y su uso desde una app móvil o con tu asistente de voz favorito. Lo mejor es que tiene un 27% de descuento en Leroy Merlin solo durante el Black Friday.

Ofertas en calefactores en el Black Friday de Leroy Merlin

calefactor ceramico

Las ofertas del Black Friday 2025 de Leroy Merlin también llegan a los calefactores, pues son dispositivos muy vendidos ahora que llega el frío. Un buen ejemplo es el emisor térmico cerámico que tiene una potencia de 1500 W y un cronotermostato programable. Y con un ahorro brutal de casi 291€.

Otra opción igual de potente para tu casa es el emisor térmico cerámico ECL-C3. Se parece mucho al anterior, con la diferencia de que tiene una potencia de 500 W y está pensado para habitaciones mucho más pequeñas. El precio también es reducido, mucho más en las ofertas de Leroy Merlin (20,8% de descuento).

Placas de inducción en oferta para tu cocina

placa induccion

Si estás pensando en renovar tu cocina, necesitas fichar las placas de inducción dentro de los descuentos en hogar de Leroy Merlin. La primera que hemos fichado es de Whirlpool con 3 zonas de cocción, un 33,4% de descuento y varias funciones inteligentes que vienen de maravilla en casa.

La segunda que merece mucho la pena es de Teka, también con 3 zonas de cocción, 7.400 W de potencia y un panel de control táctil. Además, está rebajada a menos de 200€ solo en las ofertas de Black Friday de Leroy Merlin.

Tendedero plegable perfecto para el invierno

tendedero

No es ningún dispositivo inteligente ni aparato de última generación. Todo lo contrario, pues es un accesorio muy básico en cualquier hogar en invierno. Este tendedero plegable de doble ala tiene que estar en casa para tender la ropa cuando llueve y hace frío. Es muy estable, se puede plegar fácilmente y ahora lo tienes con un 20% de descuento solo hasta el 17 de noviembre (o antes si se agota).

WC Roca Legacy Confort con descuento en el Black Friday

ofertas baño

Por último, un diseño de lo más elegante para renovar tu baño es este WC Roca Legacy Confort con un sistema Rimless que reparte el agua con más fuerza y de forma homogénea. Además, viene con un cierre de la tapa amortiguado que funciona a la velocidad perfecta y además es silencioso. ¿Lo quieres? Te puedes ahorrar 66€ si lo compras durante el Black Friday adelantado de Leroy Merlin.

Ya sabes cuándo empieza el Black Friday de Leroy Merlin y cuáles son los mejores chollos, ¿cómo los vas a aprovechar? Por fin están aquí los primeros descuentos del viernes negro, y seguirán activos hasta el 17 de noviembre. Eso sí, vas a tener que darte prisa, porque hay dispositivos y accesorios que van a volar en unos pocos días.

