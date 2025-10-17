PcComponentes hunde el precio de este smartwatch Samsung top ventas: ¡más de 150€ de oferta!

Noticias relacionadas Las 10 mejores pulseras de actividad del 2024 para deportistas

¿Todavía no tienes un smartwatch? Basta con salir a la calle para darnos cuenta de que los relojes inteligentes han relegado a un segundo plano a los tradicionales, y que ya casi nadie los utiliza. Menos aún en el día a día, porque estos dispositivos son perfectos para controlar todos los parámetros de salud, el deporte o los pasos que recorremos al día.

Han dado un evidente salto hacia delante con tecnología, ahora los sensores son más precisos y están diseñados para medir hasta el último dato que se te ocurra. Y lo mejor es que su precio también se ha democratizado en los últimos años. De hecho, acabamos de fichar el smartwatch Samsung Galaxy Watch7 rebajado un 41% en las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes. ¡Baratísimo!

Lo más destacado de este smartwatch

Procesador Exynos W1000 de 3nm, el más potente de un reloj Samsung hasta la fecha.

Batería optimizada para olvidarte de cargarlo durante todo el día.

Sensor BioActive con 13 LED que controla todos los parámetros de salud.

Detección de riesgo de apnea del sueño autorizada por la FDA y pionero en el mercado.

Todo lo que necesitas saber sobre el Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch

El smartwatch Samsung Galaxy Watch7 es una de las evoluciones más importantes de los últimos años en el terreno de los relojes inteligentes. Por fuera, tiene un diseño muy elegante con una esfera de cristal flotante y una correa intercambiable. Además, está disponible con la esfera en un tamaño de 40 mm y 44 mm (este es de 40 mm).

Pero el verdadero punto fuerte está en el rendimiento. Este reloj inteligente Samsung en oferta mide la frecuencia cardíaca en tiempo real, envía alertas de ritmo irregular, ECG, medición de composición corporal y seguimiento del ciclo menstrual. Y, por supuesto, reconoce cualquier actividad deportiva y adapta las zonas de frecuencia cardíaca a tu nivel real para maximizar el rendimiento.

¿Qué son las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes?

Las Ofertas TOP de la semana de PcComponentes son una buena oportunidad para hacerte con cualquier básico de tecnología a un precio mucho más bajo que en cualquier otra plataforma. PcComponentes lanza cada lunes ofertas exclusivas con descuentos de hasta el 40% que solo duran esa semana.

Sin embargo, ya sabemos que todos los productos rebajados tienen unidades limitadas, así que pueden agotarse antes de llegar al domingo. Nuestra recomendación es que si encuentras un precio que te convence, lo aproveches antes de que sea demasiado tarde. ¡Solo hay chollos!

Si buscas un smartwatch para el día a día, quieres controlar tus datos de salud y deporte y además tener un diseño muy elegante en tu muñeca, es para ti. ¡Llévatelo ahora rebajadísimo!

