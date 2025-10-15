Honor 200 Pro: el smartphone con triple cámara profesional hunde su precio con un descuento de 224 €

Noticias relacionadas Las 10 mejores tablets de 2024: comparativa de productos y precios

Ha llegado el momento de cambiar de teléfono móvil y, ya que vas a dar el paso, quieres hacerte con un teléfono que sea potente y tenga buena cámara. Uno como el Honor 200 Pro, que tiene una triple cámara de nivel profesional, un procesador Snapdragon de tercera generación y una tecnología de carga que supera la mitad en solo 15 minutos. Y todo eso con un descuento de 224 €.

Buen tamaño con sus 6,78 pulgadas de pantalla, cámaras de hasta 50 MP y un diseño de lo más elegante hacen de este teléfono uno más que recomendable para creadores de contenido o quienes, simplemente, hacen un uso intensivo de su teléfono a diario. Y más a ese precio.

Lo mejor de este móvil

La pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas se ve de fábula en cualquier condición, y sus 120 Hz hacen que la imagen sea fluidísima.

La triple cámara de 50, 50 y 12 MP tiene zoom óptico y estabilización óptica profesional para vídeo.

La batería aguanta un día completo de uso y tiene una carga rápida de hasta 100 W.

Tiene memoria de sobra para guardar todo lo que quieras: 512 GB.

Honor 200 Pro

Honor 200

La curiosa combinación de potencia, fluidez y estilo del Honor 200 Pro es precisamente lo que lo hace tan especial. Cuenta con un procesador Snapdragon y 12 GB de RAM, junto con 512 GB de memoria, que hacen que todo funcione como la seda: desde apps exigentes hasta videojuegos muy punteros. Además, su triple cámara de 50 MP está a la altura de las grandes cámaras profesionales con su zoom óptico de 2,5x, cámara frontal de 50 MP y una resolución de 4K con todas ellas, y tampoco se queda atrás a nivel de autonomía y carga, ya que es capaz de aguantar todo un día de uso y se carga en minutos con los 100 W que soporta.

Si buscas un teléfono móvil que sea potente y tenga un buen diseño, esta es tu mejor opción dentro del campo de Android. Es ligero, es versátil y hace unas fotos de maravilla.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

El rendimiento que tiene y su cámara son lo que más sorprende a quienes lo tienen, y lo que más se recalca en las reseñas de este teléfono Honor:

"Vengo de tener un iPhone 13 pro Max y he pillado este honor 200 pro y la verdad que no se queda atrás, va muy fluido y cierto que los retratos quedan espectaculares aparte de un zoom bastante decente."

"Es un gran teléfono, tenía tiempo sin tener un android y la verdad estoy contenta. El cargador es un plus. Compra recomendada."

"¡Excelente teléfono! Me encanta su tecnología de IA. ¡La cámara brutal y carga completa en apenas minutos!"

Lo bueno de PcComponentes al hacer compras como esta no es solo que rebaje el precio, sino que además te ofrece el envío totalmente gratis en un plazo de hasta 24 horas.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.