Últimas ofertas de los Días Naranjas en PcComponentes: llévate este monitor gaming con un 25% de descuento

¿Tienes un monitor gaming en casa? Hasta hace poco tiempo, su uso estaba relegado a los jugadores de videojuegos, pero hoy en día nos hemos dado cuenta de que hay muchas más posibilidades. De hecho, los monitores gaming son perfectos para tareas de diseño gráfico y edición de contenido, como segunda pantalla para trabajar o simplemente para ver contenido en streaming.

La gran ventaja frente a otros es que ofrecen una experiencia más inmersiva, movimientos más precisos y mucha más comodidad en jornadas largas, ya sea gaming o de trabajo. Por eso, hemos fichado una oferta en PcComponentes a la que no te vas a poder resistir. El monitor gaming 27'' de PcCom está rebajado un 25% solo durante los Días Naranjas de PcComponentes, que llegan a su fin este domingo 12 de octubre. Así que es la recta final de las ofertas si quieres hacerte con este monitor gaming o cualquier otro dispositivo tirado de precio. ¡Aprovéchalo!

Lo mejor de este monitor gaming

Movimientos ultrarrápidos con 180 Hz + 1 ms GTC para una fluidez total.

Pantalla curva de 27'' FHD para una buena inmersión.

Panel VA con HDR, contraste 3000:1 y 16,7 millones de colores.

Adaptive Sync para evitar cortes y tirones en la pantalla.

Incluye tecnología Low Blue Light y ángulo de visión de 178º para proteger la vista.

Así es el monitor gaming 27'' de PcComponentes

monitor gaming 27'' PcCom

El monitor gaming 27'' de PcCom es uno de los que ahora tiene un descuento top en las ofertas de PcComponentes solo hasta este domingo. Si buscas un buen rendimiento visual y la mejor calidad de imagen, es perfecto para ti. Tiene una resolución FHD (1920 x 1080) y panel VA para imágenes muy claras, colores intensos y un muy buen contraste.

Lo que significa es que podrás jugar a títulos exigentes, ver series, películas o trabajar con la máxima precisión. Además, un punto fuerte es la curvatura 1500R, que hace que vivas una experiencia mucho más inmersiva. Reduce la distorsión y mejora la visión periférica para que cualquier uso sea mucho más cómodo y realista.

Por supuesto, viene con la última tecnología del mercado (Adaptive Syn para evitar los cortes, DCR para equilibrar zonas claras y oscuras, y Low Blue Light para reducir la fatiga visual). Y además podrás colgarlo en la pared o brazo articulado si no quieres utilizar el monitor gaming rebajado sobre una mesa. ¡No le falta ni un solo detalle!

¿Para quién es perfecto?

Gamers que ya tienen cierto nivel y que juegan a eSports, shooters y o Battle Royale, porque sus prestaciones dan una ventaja competitiva.

Jugadores que quieren una buena calidad visual, aunque no se dediquen de forma profesional al mundo gaming.

Usuarios de consola y PC para conectar la PS5, Xbox o torre del ordenador.

Creadores de contenido o multitarea, para evitar vídeo, diseño gráfico o trabajar con varias ventanas abiertas.

Este monitor gaming en oferta en los Días Naranjas de PcComponentes es perfecto tanto para jugar como para trabajar y disfrutar del entretenimiento en casa. Aprovecha que ahora está rebajado a menos de 115€, pero los descuentos más top en tecnología terminan este domingo 12 de octubre a medianoche. Y hay muchísimos más chollos que ya están volando, ¡date prisa!

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.